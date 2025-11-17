Ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định của luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do đã được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ luôn giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng tập thể Ủy ban đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể; đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động quyết liệt và sáng tạo, hiệu quả, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển đã đề ra, trọng tâm là tăng trưởng GRDP đạt và vượt 2 con số.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Theo ông Vương Quốc Tuấn, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Thái Nguyên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng gây trì trệ.

Tỉnh cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và cải cách hành chính, trong đó xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050, rà soát, bổ sung các tuyến giao thông chiến lược và đa dạng hóa hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ xã hội; bổ sung thêm diện tích quỹ đất cho phát triển công nghiệp; nhanh chóng đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp đối với các khu công nghiệp đã thành lập. Song song với đó, tỉnh sẽ ưu tiên củng cố toàn diện hệ thống đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi, điều chỉnh và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và hạ tầng đô thị phù hợp yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm giảm thiểu rủi ro ngập úng, sạt lở và các hiện tượng cực đoan.

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (cũ), nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2015, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2020, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2024, ông là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vương Quốc Tuấn được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngày 15/11, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030./.

