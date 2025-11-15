Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị tín nhiệm, điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: ông Vương Quốc Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Trong các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Vương Quốc Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển vững mạnh...

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới tại tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu cao về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định, trên cương vị mới, sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo, đem toàn bộ khả năng, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cam kết khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời hy vọng nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành hiệu quả của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Nhân dịp này, ông Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã luôn ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành với đồng chí trong suốt 25 năm công tác vừa qua...

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (cũ), nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản trị kinh doanh. Từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2015, ông Vương Quốc Tuấn là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2020, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2024, ông là Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vương Quốc Tuấn được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh./.

