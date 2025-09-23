Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

Chiều 23/9, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được các đại biểu biểu quyết thông qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Toàn Đảng bộ phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt 361,6 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) theo giá so sánh bình quân từ 10,5%/năm trở lên.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 220 triệu đồng. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 38% trở lên)...

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ...

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông huyết mạch, kết nối vùng, các tuyến đường gắn với những khu du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ.

Địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng dịch vụ thiết yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu nông sản chủ lực.

Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo đa chiều, khuyến khích làm giàu hợp pháp; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch gắn với con người, văn hóa, bản sắc dân tộc...

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu và những nhiệm vụ đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đề cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 đồng chí ra mắt Đại hội. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 36 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết./.

