Thái Nguyên - 80 năm xây dựng, khát vọng phát triển - Đó là chủ đề của tỉnh Thái Nguyên tham gia Triển lãm quốc gia về thành tựu kinh tế-xã hội tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức từ ngày 28/8/2025.

Đây là hoạt động chính trị-văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm thể hiện niềm tự hào dân tộc, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của địa phương trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tỉnh Thái Nguyên tham gia triển lãm với hai không gian trưng bày chính, được đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương.

Không gian triển lãm số 1 (khu vực bên trong Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia) với tổng diện tích 390m2, được thiết kế thành nhiều khu vực nội dung đặc sắc, giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của tỉnh; các thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày các kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Điểm nhấn đặc biệt là không gian văn hóa trà - nơi tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh con người Thái Nguyên thân thiện, mến khách.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên kiểm tra các gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm.

Không gian được thiết kế mở, mang đậm bản sắc vùng trung du miền núi phía Bắc. Tại đây, du khách và đại biểu sẽ được tham quan giới thiệu hành trình 80 năm phát triển của cây chè Thái Nguyên - từ vùng nguyên liệu nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài... đến các sản phẩm chè chất lượng cao, chè hữu cơ, chè đạt chứng nhận quốc tế và sản phẩm OCOP 4-5 sao; không gian được bố trí kết hợp trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh như: hát soọng cô, múa tắc xình, hát then, đàn tính... tạo điểm nhấn đặc biệt cho một Thái Nguyên đổi mới- văn hóa và phát triển.

Không gian triển lãm số 2 (Khu vực bên ngoài Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia) với tổng diện tích 1.000m2 được bố trí thành nhiều khu vực chức năng: khu vực trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, quốc phòng-an ninh và khu vực trưng bày không gian đổi mới sáng tạo, nơi giới thiệu những sản phẩm, mô hình, ý tưởng sáng tạo tiêu biểu gắn với tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Các nội dung triển lãm thiết kế theo ngôn ngữ hiện đại, không gian mở đa chiều, lấy hình tượng lá Trà và núi rừng Việt Bắc cách điệu là hình tượng trung tâm. Toàn bộ khu trưng bày được đặt trên nền 3 cấp tạo điểm nhấn kết hợp với thiết kế 6 khu liên kết hài hoà bằng hệ thống vách led, led lưới, hướng vào trung tâm, tổng thể toát lên không gian hiện đại ấn tượng.

Ngoài ra, tỉnh còn bố trí các không gian phụ trợ gồm hệ thống sân khấu biểu diễn, màn hình LED cỡ lớn, âm thanh-ánh sáng hiện đại, khu vực trình chiếu video, clip quảng bá... nhằm mang đến trải nghiệm đa phương tiện sinh động, tạo sự thu hút và tương tác với khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm.

Tư liệu, hình ảnh, video clip tại các khu vực trưng bày sử dụng kỹ thuật trưng bày tĩnh và động, thiết kế tích hợp bảng thông tin điện tử, màn hình cảm ứng để du khách có thể chủ động tìm kiếm thông tin và trải nghiệm công nghệ số kết hợp trưng bày hiện vật tiêu biểu.

Khách tham quan có thể sử dụng mã QR Code tích hợp địa chỉ liên kết đến cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, bản đồ du lịch, hồ sơ doanh nghiệp và các nền tảng dịch vụ công; sử dụng các công nghệ hiện đại tăng cường tương tác ảo, trải nghiệm ảo, ứng dụng công nghệ số tạo không gian trải nghiệm hiện đại, hấp dẫn tại Triển lãm.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên kiểm tra các gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm.

Thông qua các hình ảnh tư liệu, hiện vật, mô hình trực quan sinh động cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại, không gian triển lãm của tỉnh Thái Nguyên mang đến góc nhìn toàn diện về một Thái Nguyên đổi mới-sáng tạo, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm quốc gia về thành tựu kinh tế-xã hội kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) không chỉ là sự kiện để Thái Nguyên cùng các tỉnh, thành trong cả nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình mà còn là diễn đàn giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp, cùng nhau hướng đến một tương lai phồn vinh và phát triển bền vững./.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tập thể khởi sắc Tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể qua hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống nông thôn.