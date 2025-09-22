Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII diễn ra từ ngày 29/9-2/10

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết Đại hội diễn ra từ chiều 29/9/2025 đến sáng 2/10/2025; phiên trù bị 0,5 ngày (29/9), phiên chính thức 2,5 ngày; phiên khai mạc bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 30/9, phiên bế mạc tổ chức vào sáng 2/10.

Địa điểm tổ chức Đại hội tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Kiên định-Đột phá - Phát triển."

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc."

Các văn kiện trình Đại hội gồm Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 450 đồng chí, trong đó đại biểu đương nhiên 20 đồng chí và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Khách mời dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Sáng 29/9, đoàn đại biểu dự Đại hội sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chào mừng Đại hội, nhiều hoạt động thi đua, tuyên truyền và các sự kiện được tổ chức như Các cơ quan, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” (từ ngày 10/7 - 31/10/2025); Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên với chủ đề "Dưới cờ Đảng vinh quang - Vang bài ca quyết thắng” vào lúc 19 giờ 30 ngày 28/9 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong những ngày diễn ra Đại hội, tại sảnh Hội trường Bộ Quốc phòng và không gian bên ngoài Hội trường có tổ chức trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm, công trình chào mừng với sự tham gia của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật quân sự, Cục Chính trị (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)./.

