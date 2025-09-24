Chính trị

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế vùng trung du miền núi phía Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I thông qua Nghị quyết với mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Theo ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi Bắc Bộ mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

