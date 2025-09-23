Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Sáng 23/9, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cần nhận thức đúng tình hình, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tạo chuyển biến mới trong phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh cần chú trọng quy hoạch, quản lý quy hoạch và tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đồng thời, tỉnh cần gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội cũng công bố các quyết định của Bộ Chính trị . Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 người. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.