Thái Nguyên khẳng định vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Sáng 23/9, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự Đại hội còn có đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 1 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng hơn 440 đại biểu chính thức đại diện cho trên 140.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.”

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tới, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tướng lưu ý Đảng bộ tỉnh cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng bộ tỉnh cần quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xác định rõ vai trò, vị trí của Thái Nguyên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội, coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, khẳng định vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đại tướng nhấn mạnh việc hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn cũ mở ra không gian phát triển rộng, tạo chỉnh thể hài hòa, liên kết chặt chẽ giữa trung tâm công nghiệp-đô thị năng động với tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc. Đây là thời cơ thuận lợi để xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tỉnh cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai và nhân lực, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách; ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ cùng phát triển.

Tỉnh tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, giữ vững và nâng cao thương hiệu “trà Thái Nguyên.”

Đảng bộ tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân...

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Theo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Thái Nguyên đã đạt những kết quả quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và tập thể cấp ủy tỉnh Thái Nguyên (sau hợp nhất) luôn đoàn kết, nỗ lực, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thái Nguyên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động đồng bộ, thông suốt, ổn định; cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 7,3%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 202.925 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Tỉnh đã thành lập 12 khu công nghiệp, 40 cụm công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm; năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,156 triệu tỷ đồng; giá trị xuất khẩu luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 24.735 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

Năm 2025, tỉnh Thái Nguyên có 575 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 1,41%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Kết thúc phiên khai mạc, Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030./.

