Chuẩn bị thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được triển khai khẩn trương, bài bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ phải hoàn thành trước 31/10/2025.

Công tác chuẩn bị tổ chức các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được gấp rút triển khai đảm bảo đại hội thành công, chất lượng, đúng yêu cầu đề ra, tạo khí thế sôi nổi, tin tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những ngày qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên tục làm việc với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Từ các nội dung của đại hội đã được các đảng bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều vòng, Bộ Chính trị tiếp tục nghiên cứu và có thêm các ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm trong đó yêu cầu các Đảng bộ phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là những thời cơ, vận hội mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, các Đảng bộ một lần nữa bổ sung hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Đại hội, trọng tâm là phương án nhân sự, dự thảo Báo cáo Chính trị, kế hoạch tổ chức.

Các bước triển khai bài bản, đúng quy trình, đặc biệt việc góp ý của Bộ Chính trị càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đây là đại hội lần thứ nhất của nhiều đảng bộ./.