Thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành mục tiêu đề ra, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc từ 16-18/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại.

Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc./.

