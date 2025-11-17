Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Sáng 17/11, tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 99/99 phiếu, đạt 100% đại biểu có mặt.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn do được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 trước đó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết niềm tin và sự tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân và nhân dân chính là động lực để ông nỗ lực cống hiến hết mình.

Ông Phạm Hoàng Sơn khẳng định sẽ cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể và tính năng động của từng thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hợp tác, tạo đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nhanh nhất, thực chất nhất, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp để Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu về môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh tập trung ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, mở rộng kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia, hạ tầng hàng không, logistics, hạ tầng công nghiệp.

Trước mắt, tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình tới các khu vực trọng điểm; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh gắn với dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới.

Tỉnh bảo đảm vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm bình yên cho nhân dân và môi trường ổn định cho phát triển; chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân và doanh nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa-xã hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, tại tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sỹ khoa học nông nghiệp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn từng giữ chức Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 11/2020-12/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 12/2020-2/2025, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 2-6/2025, ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2522 ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 18902 ngày 14/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều động, chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và giới thiệu Hội đồng Nhân dân để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

