Bắc Ninh: 1.570 đảng viên vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2025), Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 1.570 đảng viên vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 19 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng, 1.551 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Tại các buổi trao tặng Huy hiệu Đảng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận, trân trọng, tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên lão thành.

Nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui chung của chi, đảng bộ nơi đảng viên sinh hoạt.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo, đồng thời dành tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Vũ Ninh ngày 5/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trải qua các chặng đường cách mạng, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển, lớp lớp đảng viên phường Vũ Ninh luôn giữ trọn niềm tin son sắt với Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp chung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với những thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên cách mạng, cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, tâm sức của mình, xây dựng địa phương, quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc ngày càng phát triển.

Trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa đối với hoạt động chung của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa phương nơi cư trú, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên đi sau và quần chúng học tập, noi theo.

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đồng chí từng công tác đã luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đồng chí nguyện luôn tin tưởng tuyệt đối với Đảng, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện đúng lời hứa khi vào Đảng; luôn gần gũi, gắn bó với đồng nghiệp và nhân dân, có thêm những kiến thức, kinh nghiệm làm tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đảng viên Hoàng Minh Xuyên, Chi bộ tổ dân phố Trại Đường, phường Nhân Hòa, đảng viên 40 năm tuổi Đảng bày tỏ sự trân trọng cấp ủy, tổ chức Đảng, các đảng viên và nhân dân luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, gắn bó, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng viên Hoàng Minh Xuyên hứa tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách người cán bộ, đảng viên, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

