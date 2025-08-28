Tổng Bí thư trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc

Chiều 28/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư nhấn mạnh ông Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác nhất là 30 năm đứng chân trong lực lượng công an.

Hiện nay trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó./.