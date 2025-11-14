Điều động, chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương bố trí toàn bộ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không phải là người địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn được Ban Bí thư tin tưởng phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh ra và công tác tại tỉnh Thái Nguyên, đã trải qua nhiều cương vị công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn giữ tinh thần đoàn kết. Với kiến thức, kinh nghiệm từ quá trình công tác, bản lĩnh, năng lực, phẩm chất tốt, ông Phạm Hoàng Sơn cùng các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nhanh công việc và triển khai tốt các nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu, khát vọng của tỉnh thời gian tới.

Các lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành cùng đoàn kết, phối hợp, chia sẻ, ủng hộ để ông Phạm Hoàng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, ông nhận thức sâu sắc cương vị công tác mới là vinh dự, trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông cam kết sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước và những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh; chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, tại tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp.

Trước khi được điều động, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn từng giữ chức Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 11/2020-12/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; tháng 12/2020-2/2025 là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 2-6/2025, ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn Chiều 12/11/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã bầu đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.