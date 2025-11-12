Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Ngày 12/11/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 33 thực hiện quy trình bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào chiều 11/11/2025, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Phạm Quang Ngọc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030./.