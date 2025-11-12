Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 12/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 33, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận do được điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí.

Vinh dự được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc cho biết, bản thân nhận thức sâu sắc, đây là vinh dự, trách nhiệm, trọng trách lớn trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh sớm hiện thực hóa những mục tiêu lớn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I đã xác lập, ông Phạm Quang Ngọc cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật...; triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đô thị và dịch vụ biển theo hướng lấn biển; huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững và thực hiện tốt công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và cải thiện môi trường...

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ông Phạm Quang Ngọc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành Trung ương; sự chung sức, đồng lòng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đồng hành, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh... cùng sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ của các thế hệ cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh ngày 20/1/1973; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Chăn nuôi, Thạc sỹ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học.

Ông Phạm Quang Ngọc từng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh cũ...

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, kết quả bầu cử thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng cao của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với nhân sự được giới thiệu.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, ông Phạm Quang Ngọc cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2026; Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên từ năm 2026; Nghị quyết về việc quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, linh kiện điện tử, xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030...

Đây là những nghị quyết có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ động, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả hơn trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.../.

Ông Phạm Quang Ngọc được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Ông Phạm Quang Ngọc cam kết sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể.