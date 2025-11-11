Ông Phạm Quang Ngọc được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Phạm Quang Ngọc thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc được Ban Bí thư tin tưởng phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Phạm Quang Ngọc sinh ra ở Ninh Bình, đã trải qua rất nhiều cương vị công tác.

Với kiến thức, kinh nghiệm từ quá trình công tác, bản lĩnh, năng lực, phẩm chất tốt, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng với các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp cận nhanh công việc và triển khai tốt các nhiệm vụ.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương mong muốn các lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành cùng đoàn kết, phối hợp, chia sẻ, ủng hộ để ông Phạm Quang Ngọc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết nhận thức sâu sắc cương vị công tác mới là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông cam kết sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước và những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh; chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngành Chăn nuôi, Thạc sỹ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học; từng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình...

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên gồm: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc.

Sáng cùng ngày (11/11), tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030./.