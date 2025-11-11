Hưng Yên khởi đầu nhiệm kỳ mới bằng tinh thần “nói đi đôi với làm”

Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tinh thần “nói đi đôi với làm” đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Hưng Yên. Việc sớm cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình, đề án, công trình cụ thể đã tạo khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ở mỗi địa phương, từ trung tâm hành chính đến cửa ngõ kinh tế năng động, đâu đâu cũng thấy rõ quyết tâm chính trị được chuyển hóa thành hành động, công trình, phần việc cụ thể.

Những nỗ lực đó khẳng định tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, mở ra kỳ vọng lớn về một Hưng Yên phát triển toàn diện, hiện đại, nhân văn - nơi Nghị quyết thực sự đi vào đời sống.

Những công trình hiện hữu

Phường Phố Hiến - nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan đầu não của tỉnh Hưng Yên đang mang sứ mệnh quan trọng: Xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, xứng tầm trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

Nhận thức rõ vai trò đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Đảng ủy phường tập trung triển khai Nghị quyết bằng những chương trình hành động cụ thể, nổi bật là “Đề án nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phường Phố Hiến giai đoạn 2025 - 2030.”

Phường Phố Hiến (Hưng Yên) đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng khu dân cư mới Trung Nghĩa. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy phường Phố Hiến Nguyễn Khả Phúc cho biết, việc lựa chọn đề án này làm trọng tâm là nhằm cụ thể hóa ba đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ phường đã xác định: Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ - hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại công trình tu bổ, tôn tạo quần thể di tích lịch sử và kiến trúc quốc gia đặc biệt Phố Hiến những ngày thời tiết hanh khô, không khí làm việc càng thêm hăng say.

Nhà thầu đang chạy đua với thời gian để thi công bù những ngày mưa, đưa công trình về đích đúng tiến độ vào cuối năm nay. Các hạng mục được thi công gồm: Hạ giải, tróc vữa, thay mới, cây xanh, tường rào, điện chiếu sáng… tại các di tích đền Trần, đền Mẫu, Văn Miếu Xích Đằng, đền Mây đình - đền Hiến…

Hiện khối lượng công việc đạt khoảng 60%. Giá trị giải ngân đạt khoảng 53%, so với tiến độ hiện nay, khối lượng công việc đang đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo chị Hoàng Thị Thiết - Trưởng văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng A.V.I.E.W, công trình được thi công vắt qua 2 thời kỳ.

Ban đầu, đơn vị thi công cũng nghi ngại có sự “đứt gẫy” hay gián đoạn công trình do sự chuyển tiếp của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phố Hiến và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà thầu thực hiện thủ tục để tiếp tục thi công.

"Điều đáng mừng quá trình thi công, chủ đầu tư tạm ứng kinh phí kịp thời giúp nhà thầu vơi bớt khó khăn về nguồn tài chính, đồng thời tiến độ công trình được đẩy nhanh, hoàn thành như cam kết.”

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động để lại nhiều kết quả nhưng cũng tạo ra độ trễ ở một vài công việc do thiếu cán bộ chuyên môn ở lĩnh vực đất đai, quản lý dự án, kế toán… Nhưng ở phường Phố Hiến, với quyết tâm chính trị cao, những khó khăn đã được khắc phục từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Từ khi thành lập đến nay, phường Phố Hiến đã giải ngân được hơn 40 tỷ đồng đầu tư công cho việc thi công hàng chục công trình công ích, phục vụ đời sống dân sinh. Kết quả này cho thấy sự liền mạch của hệ thống chính quyền.

Bí thư Đảng ủy phường Phố Hiến Nguyễn Khả Phúc nhấn mạnh, lượng cán bộ ở phường mới giảm 70% so với các phường cũ cộng lại. Trong khi đó, khối lượng công việc tăng hơn nhiều.

Phường phải đặt lên bàn cân để rút ra được 7 chương trình và 3 đề án để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Tại mỗi chương trình, phường đều tính toán đến nguồn lực thực hiện theo tinh thần là làm tới đâu gọn đến đấy.

Mục đích cuối cùng của thực hiện Nghị quyết cũng là phục vụ người dân nên việc khẩn trương đưa vào cuộc sống có ý nghĩa rất lớn, tạo sự phát triển và chuyển biến rõ nét tại địa phương.

Lan tỏa tinh thần hành động

Không chỉ ở trung tâm hành chính, tại xã Như Quỳnh, một địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, tinh thần hành động sau Đại hội cũng đang lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thị Phương Loan, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn.

Xã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ hành chính cho người dân. Các trường học, tuyến đường giao thông liên thôn, trung tâm hành chính công đều được rà soát, bố trí kinh phí nâng cấp.

Đảng ủy xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể hóa từng nội dung Nghị quyết, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy giúp Nghị quyết Đảng bộ xã không còn nằm trên giấy mà thực sự đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận cao trong nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với cấp xã, phường, ở các ngành của tỉnh Hưng Yên cũng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là mô hình "Dân vận khéo 1 + 10" trong giai đoạn hiện nay”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, việc làm trên nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban trong việc đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Còn ở bình diện rộng hơn, tỉnh Hưng Yên đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Văn kiện Đại hội phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng, phải biến ngay thành hành động nên đã nhanh chóng bắt tay triển khai công việc cụ thể.

Tiêu biểu là việc khởi công tuyến đường kết nối phường Thái Bình và Phố Hiến vào ngày 31/10, sau đúng 1 tháng diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,8km, với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng trên 3.218 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.035 tỷ đồng.

Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối, thúc đẩy liên kết các khu công nghiệp, khu đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 2 tỉnh sau sáp nhập.

Từ công trình, phần việc đang triển khai, có thể thấy rõ tinh thần hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Hưng Yên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Một nhiệm kỳ mới đang bắt đầu, mở ra khí thế mới, niềm tin mới và khát vọng mới cho sự phát triển của tỉnh./.

