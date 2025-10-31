Hưng Yên khởi công tuyến đường kết nối phường Thái Bình và Phố Hiến

Ngày 31/10, tại phường Thái Bình (Hưng Yên), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối, thúc đẩy liên kết các khu công nghiệp, khu đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,8km với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng trên 3.218 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.035 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuyến đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có nhiều hạng mục đồng bộ, hiện đại.

Điểm đầu tại nút giao Khu công nghiệp TBS Sông Trà với quốc lộ 10 (phường Thái Bình), điểm cuối tại cầu vượt sông Luộc (xã Ngự Thiên).

Toàn tuyến có 8 cây cầu và 9 nút giao cùng mức, được thiết kế phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông vùng, bảo đảm an toàn, thông suốt và kết nối liên hoàn với hạ tầng hiện hữu.

Dự án chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 xây dựng từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu có tổng kinh phí khoảng 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2 xây dựng từ nút giao Đồng Tu đến đê hữu sông Luộc có tổng kinh phí khoảng 1.192 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được khởi công và triển khai theo đúng kế hoạch.

Xác định đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng lớn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 với vai trò là cơ quan chủ đầu tư cần bám sát và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hoàn thành dự án trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày khởi công.

Đối với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các đơn vị cần xác định rõ đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh, do đó cần phải lấy tiến độ và chất lượng đặt lên hàng đầu, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tài chính, chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu, giữ vững sự ổn định trong quá trình thi công.

Các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nếu có, bảo đảm công trình được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả như mong muốn.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư và liên danh nhà thầu thi công cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành công trình trước kế hoạch./.

