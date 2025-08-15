Hưng Yên đồng ý mở nút giao tại xã Tân Thuận sau kiến nghị của người dân

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên mới ban hành văn bản số 824/UBND-KT1 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Km1+240 Dự án đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đồng ý cho phép điều chỉnh mở dải phân cách giữa và tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại khu vực nút giao Km1+240 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài, thuộc địa phận xã Tân Thuận (tỉnh Hưng Yên).

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án) khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thiết kế nút giao phù hợp, bổ sung hệ thống an toàn giao thông khu vực nút giao nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành và khẩn trương tổ chức, thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công để hoàn thành công trình bảo đảm đúng tiến độ khánh thành công trình dịp 19/8/2025.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận có nhiệm vụ tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân, học sinh các trường học trên địa bàn xã khi tham gia giao thông, nhất là qua khu vực nút giao này, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, chú ý quan sát và thực hiện nghiêm túc tín hiệu đèn điều khiển giao thông để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, ngày 30/7/2025, khi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Hưng Yên) đang phối hợp với Nhà thầu thi công tổ chức thi công hạng mục bó vỉa dải phân cách giữa (đoạn nút giao khu vực thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân Thuận), một số người dân thôn Phú Lễ Thượng sinh sống gần vị trí thi công hạng mục này đã ra cản trở không cho đơn vị thi công triển khai thực hiện công việc lắp đặt dải phân cách.

Mặc dù nhà thầu thi công và cán bộ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 đã trực tiếp giải thích với người dân về việc đang thực hiện công việc theo quy định nhưng người dân vẫn không đồng tình, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây thiệt hại đến chi phí nhân công, chi phí thiết bị máy thi công.

Đến ngày 5/8/2025, để vận động người dân không cản trở việc thi công tại nút giao này, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận đã tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Phú Lễ Thượng.

Tại buổi đối thoại, tất cả các kiến nghị của người dân đều tha thiết đề nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị chức năng mở lối đi có đèn xanh, đèn đỏ tại nơi giao cắt giữa đường trục xã Tân Thuận với đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Theo Trưởng thôn Phú Lễ Thượng Trịnh Văn Xanh, tuyến đường nội xã đi qua thôn là tuyến huyết mạch. Từ bao đời nay, đây là con đường duy nhất để người dân trong thôn lưu thông. Khu vực này có trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông với khoảng 700 học sinh thường xuyên qua lại. Số công nhân, người lao động đi làm công ty hằng ngày qua vị trí này cũng rất đông.

Người dân trong thôn biết Dự án đường vành đai phía Nam này là dự án trọng điểm của tỉnh nên đã rất ủng hộ chủ trương xây dựng, vui vẻ nhường đất, nhường ruộng, nhà cửa, vườn, ao cho tỉnh làm đường. Nhưng khi tuyến đường hình thành đã cắt đôi thôn Phú Lễ Thượng.

Tại điểm giao cắt này, người dân trong thôn đinh ninh có nút giao với thiết kế đèn xanh, đèn đỏ để bà con thuận lợi đi lại. Nhưng trong thiết kế lại “rào cứng”, người dân muốn sang đường phải đi vòng theo hai chiều, một chiều phải đi vòng xa khoảng 1,2 km và một chiều đi vòng xa gần 800 mét...

Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thời gian hoàn thành đường vành đai phía Nam đã cận kề, đơn vị phải thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và theo đúng bản vẽ, thiết kế.

Trong buổi đối thoại với người dân thôn Phú Lễ Thượng, đơn vị đã tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của bà con nơi đây, nhưng việc này vượt quá thẩm quyền giải quyết, đơn vị sẽ báo cáo, trình xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận với nhân dân...

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4 km, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường 6 làn xe chạy, bề rộng 20,5 m, có dải phân cách giữa.

Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 10 tại địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư cũ, điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành kết nối giao thông liên vùng, kết nối đi cầu Nghìn để đi các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối với Quốc lộ 10 để đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam; kết nối với tuyến đường đi Cồn Vành để tới Khu kinh tế Thái Bình...

Dự án khởi công từ tháng 5/2022, tỉnh Hưng Yên dự kiến khánh thành vào dịp 19/8./.

