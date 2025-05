Yên Bái: Nhiều hộ dân xây dựng công trình trái phép chờ đền bù dự án đường sắt

Sau khi nắm được thông tin Chính phủ sẽ khởi công xây dựng dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng thời gian tới, nhiều hộ dân tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiều công trình trái phép trong phạm vi quy hoạch dự án để chờ đền bù.

Chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 3-14/5, chính quyền xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã lập biên bản 22 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất dự kiến có đường sắt đi qua và báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên ra quyết định xử phạt vì vượt quá thẩm quyền của xã.

Gia đình ông Nguyễn Văn R, ở thôn Đại An, xã An Thịnh đã xây một nhà ở với diện tích 240m2, không có giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng đối với gia đình ông R.

Tương tự, gia đình ông Đinh Công T, ở thôn Đại An, xã An Thịnh cũng xây dựng nhà với diện tích 180m2, không có giấy phép. Lực lượng chức năng xử phạt 35 triệu đồng.

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đi qua 7 xã của huyện Văn Yên gồm: Xuân Ái, Yên Hợp, An Thịnh, Tân Hợp, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, với tổng chiều dài khoảng 50km.

Tổng diện tích đất thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án dự kiến 411ha với khoảng 1645 hộ bị thu hồi; trong đó dự kiến bố trí tái định cư 583 hộ và 758 ngôi mộ bị ảnh hưởng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên Lưu Trung Kiên, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, huyện đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đai và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi quy hoạch dự án.

Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên ra quyết định xử phạt 5 trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng (xây dựng cơi nới mới trên đất ở) và 7 quyết định xử phạt đối với 7 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai (xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp).

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, kiểm tra, vận động xử lý đối với các trường hợp cố tình thực hiện các hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp này nếu không chủ động tự khắc phục; giao Ủy ban Nhân dân các xã rà soát xây dựng phương án dự kiến sử dụng tầng đất mặt, vị trí bãi đổ thải khi thực hiện dự án.

Ủy ban Nhân dân các xã rà soát, tổng hợp trường hợp di dời khẩn cấp do bão lũ, hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát bị ảnh hưởng trong phạm vi thực hiện dự án.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đoạn qua tỉnh Yên Bái dài gần 77km, dài nhất trong 9 tỉnh, thành phố trong dự án. Hướng tuyến chủ yếu đi bên trái và bám sát đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Dự án tại Yên Bái gồm hai ga hỗn hợp (ga Yên Bái mới diện tích 33,6ha, ga An Thịnh 16,2ha) phục vụ tác nghiệp hành khách và hàng hóa, cùng ba trạm kỹ thuật (Châu Quế Thượng, Đông An, Y Can).

Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến phải di dời 1.069 hộ gia đình với tổng diện tích thu hồi sơ bộ là 540ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng tạm tính là 4.592 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng các khu tái định cư là 440.738 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, ngày 28/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt với nhiệm vụ chủ trì tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức các cuộc họp đánh giá tiến độ hằng tháng nhằm kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tỉnh dự kiến sẽ bố trí 23 khu tái định cư cho 766 hộ dân có đất ở bị thu hồi với tổng số 957 thửa đất. Tổng diện tích quy hoạch cho các khu tái định cư là 316ha, được phân bổ tại ba địa phương: thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên.

Đến thời điểm hiện tại, Yên Bái đã xác định vị trí, quy mô của các khu tái định cư và đang triển khai bước khảo sát, đo đạc, thiết kế, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu là đảm bảo đủ điều kiện khởi công khu tái định cư trong quý 3 và quý 4 năm 2025.

Yên Bái cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Tỉnh đã hoàn thành đo đạc 650ha theo ranh giải phóng mặt bằng ban đầu.

Do điều chỉnh hướng tuyến, diện tích khảo sát tăng lên 703ha, đến nay đã thực hiện 325ha (đạt 46,3%), dự kiến hoàn thành trước ngày 25/5. Dự án ảnh hưởng tới 2.875 hộ và di dời 785 ngôi mộ./.

