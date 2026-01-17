Hà Nội: Đối thoại với người dân về bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 2,5

Sáng 17/1, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi.

Hội nghị nhằm thông tin, làm rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân trong khu vực dự án.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; các quy định của Nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kế hoạch, tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cũng như dự kiến khu vực tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân Đặng Hoàng Linh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, có vai trò kết nối các khu vực trung tâm với các trục giao thông lớn, góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đoạn tuyến từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi có chiều dài gần 1 km, bề rộng quy hoạch khoảng 40m. Đây là đoạn tuyến có vai trò “khớp nối” toàn bộ các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5, liên quan đến 482 thửa đất, khoảng 700 hộ dân và 4 tổ chức có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi.

Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân là chủ đầu tư Dự án thành phần 1.3 (giải phóng mặt bằng), chịu trách nhiệm trực tiếp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí hơn 3.686 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân (Hà Nội) phổ biến các quy định của Nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Vành đai 2,5. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Sau khi nghe phổ biến các văn bản, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương triển khai dự án, đồng thời kiến nghị thành phố và địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị thu hồi đất, nhất là về mức bồi thường, bố trí tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống, sinh kế.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Xuân Trường (trú tại số 28 phố Nhân Hòa) cho biết gia đình anh gồm nhiều hộ đã sinh sống hàng chục năm trên mảnh đất cha ông để lại, song luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì nhà nằm trong quy hoạch dự án nhưng bị “treo” quá lâu, khiến gia đình anh không dám đầu tư cải tạo, sửa chữa hay phát triển kinh doanh lâu dài, ổn định.

Theo anh Trường, trong bối cảnh giá nhà đất trên địa bàn Hà Nội tăng cao, mức bồi thường hiện nay còn chênh lệch lớn so với giá thị trường, gây nhiều khó khăn cho các hộ có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Anh đề nghị các cấp, các ngành có chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, đúng tinh thần “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ,” để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng chung tâm tư, chị Đỗ Thị Quỳnh Nga, hộ dân sinh sống tại phố Nhân Hòa, cho rằng việc thu hồi đất không chỉ ảnh hưởng đến nơi ở mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của các hộ vừa ở vừa kinh doanh.

Chị mong muốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, sát với giá thực tế thị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, chính sách lớn của thành phố vì lợi ích chung, nhưng mong các cấp, các ngành thấu hiểu tâm tư, hoàn cảnh của người dân bị thu hồi đất để hỗ trợ đền bù xứng đáng, giúp chúng tôi giảm bớt thiệt thòi. Mấy tháng nay ai cũng thấp thỏm, lo nghĩ nơi ăn ở sau này, không biết sẽ đi đâu, Nhà nước đền bù được bao nhiêu phần trăm so với giá thị trường trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề,” chị Nga bày tỏ.

Nhiều người dân kiến nghị thành phố Hà Nội và địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị thu hồi đất để sớm ổn định đời sống, sinh kế. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, trong đó có tuyến Vành đai 2,5, là nhiệm vụ quan trọng nhằm giảm ùn tắc, cải thiện điều kiện đi lại và chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, phường cam kết thực hiện đúng chủ trương, đúng pháp luật, công khai, minh bạch; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đặc biệt quan tâm đến chính sách tạm cư, tái định cư và an sinh xã hội.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; hỗ trợ thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới (nếu có); được đối thoại, giải thích rõ ràng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được bảo đảm quyền kiến nghị, phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân xác định năm 2026 là thời điểm tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50 m, điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, trong đó đã đầu tư 7,6km, đang triển khai 9,36km và còn 2,45km chưa nghiên cứu đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 2,5 sẽ đóng vai trò trục giao thông huyết mạch, kết nối các khu vực nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, chỉnh trang diện mạo đô thị Thủ đô.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc giải phóng mặt bằng tại 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa triển khai. Trong bối cảnh Hà Nội đô thị hóa nhanh, Vành đai 2,5 được xác định là dự án then chốt nhằm tạo đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Mới đây, chủ trì buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc dự án, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và đời sống nhân dân; đồng thời yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, ủng hộ, bảo đảm tiến độ dự án./.

