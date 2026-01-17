Metro Nhổn-Ga Hà Nội chỉ dùng vé định danh, xác thực điện tử từ ngày 1/2

Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ ngày 1/2, tất cả các cổng soát vé trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội sẽ sử dụng ứng dụng giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Sau thời điểm trên, các loại vé thuộc hệ thống cũ sẽ không còn hiệu lực.

Ngày hôm nay (17/1), Hà Nội Metro dừng bán các loại vé của hệ thống cũ tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội. Hành khách đã có thể mua vé trên hệ thống mới qua App Hà Nội Metro hoặc trực tiếp tại quầy vé bằng hệ thống mới. Đối với vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng) hành khách có thể mua vé trước nhiều ngày và chỉ kích hoạt khi hành khách sử dụng lần đầu.

Để thuận lợi cho hành khách di chuyển trên tuyến, Hà Nội Metro triển khai hỗ trợ chuyển đổi vé cho hành khách đang sử dụng vé tuần, vé tháng còn hiệu lực của hệ thống bán cũ. Việc chuyển đổi được thực hiện miễn phí, bảo toàn 100% giá trị còn lại của vé với sự hỗ trợ trực tiếp của nhân viên nhà ga trong thời gian từ ngày 17-28/1/2026.

Trong quá trình chuyển đổi, các nhà ga vẫn duy trì tối thiểu 01 cổng soát vé theo hệ thống vé cũ đến hết ngày 28/1/2026 để hỗ trợ hành khách, bảo đảm việc đi lại thông suốt.

Ngoài ra, từ ngày 17/1-21/3/2026, hành khách mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro tiếp tục được hỗ trợ 100% giá vé.

Bên cạnh đó, hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa để đi qua cổng soát vé tiếp tục được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/2/2026.

Hà Nội Metro tin tưởng rằng việc triển khai đồng bộ giải pháp công nghệ định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho hành khách trải nghiệm giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đô thị thông minh của Thủ đô./.

