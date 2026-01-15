Quảng Trị: Siết chặt kiểm soát xe quá khổ, quá tải dịp giáp Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị gia tăng.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nhằm kiểm soát chặt chẽ các vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trên Quốc lộ 12A (đầu tháng 1/2026), tuyến đường trọng điểm vận tải hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo về đoạn tránh Ba Đồn cho thấy, công tác kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, liên tục.

Trên tuyến này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 4 chốt trực, tiến hành kiểm tra tải trọng và chiều cao thành thùng xe. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải nặng và xe container. Do đó, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp cao điểm cuối năm.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng sử dụng đầy đủ các thiết bị nghiệp vụ như: cân tải trọng lưu động, thước đo chiều cao thùng xe để kiểm tra ngay tại hiện trường. Những phương tiện có dấu hiệu vi phạm đều được yêu cầu dừng xe và kiểm tra kỹ. Trường hợp phát hiện xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng không đúng quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết lập biên bản xử lý, buộc hạ tải trước khi tiếp tục lưu thông.

Là lái xe thường xuyên hoạt động trên địa bàn, anh Phạm Tế Hanh (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, tôi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc chặt chẽ. Lái xe và các doanh nghiệp đều ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Các đơn vị vận tải được yêu cầu không cơi nới thành thùng xe, không chở hàng quá tải trọng cho phép, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị), trong 6 tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 983 trường hợp vi phạm liên quan đến chở hàng quá khổ, quá tải; trong đó có 117 trường hợp bị tước và trừ điểm giấy phép lái xe, tổng số tiền xử phạt ước tính gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng chục phương tiện vi phạm đã bị buộc hạ tải ngay tại chỗ. Những con số này cho thấy mức độ quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phản ánh thực trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trung tá Đinh Thanh Quang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, gia tăng.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị bám tuyến, bám địa bàn, sử dụng tối đa các thiết bị nghiệp vụ, nhất là cân trọng tải để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện. Những trường hợp vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ.

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải và xe kinh doanh vận tải hàng hóa sẽ được duy trì đến hết Tết Nguyên đán. Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các chủ xe và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; coi đây là một trong những giải pháp lâu dài nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc kiểm soát xe quá khổ, quá tải là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an tỉnh trong thời điểm cuối năm. Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, xe quá tải không chỉ là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông mà còn làm xuống cấp nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động vận tải lâu dài trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm và tuyên truyền, vận động, ký cam kết đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến bền vững trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Việc siết chặt kiểm soát xe quá khổ, quá tải trong dịp giáp Tết không chỉ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, mà còn tạo môi trường giao thông an toàn, thông suốt để người dân yên tâm đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu trong dịp này./.

Ngày đầu kiểm tra, kiểm soát xe khách: Xử lý 109 trường hợp vi phạm Trong ngày đầu kiểm tra, kiểm soát xe khách, lực lượng chức năng lập biên bản 109 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp...