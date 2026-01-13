Cấm xe ô tô trên 8 tấn qua phà Cát Lái trong hai ngày

Ngày 13/1, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có các thông báo phối hợp điều tiết giao thông tại bến phà Cát Lái phục vụ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Theo đó, kể từ lúc 0 giờ đến 5 giờ ngày 14/1 và từ 9 giờ ngày 14/1 đến 17 giờ ngày 15/1, cấm xe ôtô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái để phục vụ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Lộ trình thay thế được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra: Thành phố Hồ Chí Minh-đường Mai Chí Thọ-cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây-đường 319-Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Để tránh ùn tắc tại khu vực bến phà, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra các lộ trình thay thế. Hướng từ xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đi Thành phố Hồ Chí Minh: Đường Lý Thái Tổ-đường Quách Thị Trang-Đường 25B (hoặc đường Hùng Vương)-Quốc lộ 51-cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây-Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với xe tải nhẹ và xe máy, di chuyển theo các nhánh đường nội bộ xã Đại Phước để tiếp cận cầu cảng phụ (phà nhỏ) của bến Cát Lái theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), lộ trình chính từ Xa lộ Hà Nội-Ngã tư Vũng Tàu-Quốc lộ 51-Đường 25B-Trung tâm xã Nhơn Trạch. Ngoài ra các phương tiện chủ động lựa chọn các hướng lưu thông khác theo nhu cầu hành trình.

Trước đó, ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt dự án cầu Cát Lái và dự án cầu Long Hưng theo hình thức đối tác công tư. Hai dự án có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, bắc qua sông Đồng Nai, dự kiến động thổ vào ngày 15/1.

Cầu Cát Lái chiều dài hơn 11 km, nối xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) và phường Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án có 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 18.300 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái và điểm cuối tại xã Đại Phước.

Trong khi đó, cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, nối xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) và phường Long Phước (Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án có chiều dài gần 12 km, vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng.

Các dự án này giúp tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; giảm áp lực giao thông cho phà Cát Lái; góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên Xa lộ Hà Nội, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Đèo Mimosa Đà Lạt sạt lở, cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông Do mưa lớn kéo dài, tuyến đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) dẫn lên Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500 – Km226+800.