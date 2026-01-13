Đại hội Đảng XIV là dấu mốc lịch sử tổng kết 40 năm đổi mới

Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, ý nghĩa then chốt của Đại hội Đảng XIV nằm ở việc xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, tập trung thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, sự kiện trọng đại của dân tộc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, đồng chí Salah Adly Abd el-Hafez cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc lịch sử tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Salah Adly Abd el-Hafiz, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, từ giành độc lập đến công cuộc Đổi mới năm 1986.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu lịch sử: duy trì tăng trưởng GDP cao (đạt khoảng 8-8,5% năm 2025), quy mô kinh tế đạt 514 tỷ USD, đưa đất nước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Hệ thống hạ tầng chiến lược, quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, đảm bảo ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ.

Trên trường quốc tế, Việt Nam hội nhập sâu rộng, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thiết lập quan hệ đối tác với hơn 220 thị trường.

Bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," Đảng tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu giai đoạn tới là chuyển dịch sang kinh tế số, công nghiệp chế tạo và đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa Việt Nam vượt "bẫy thu nhập trung bình," khẳng định vị thế quốc gia hùng cường vào năm 2045.

Ý nghĩa then chốt của Đại hội nằm ở việc xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, tập trung thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ và lấy con người làm trung tâm.