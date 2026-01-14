Thủ tướng: Chuyển từ mở rộng sang nâng cao chất lượng trong quan hệ quốc tế

Sáng 14/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ rõ hội nhập quốc tế nhằm 3 mục tiêu: góp phần nâng cao cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hội nghị đánh giá sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng đã giúp định hình tư duy mới về hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt kỷ lục, trên 920 tỷ USD, xuất siêu hơn 21 tỷ USD; thu hút FDI đạt kết quả cao, với số vốn FDI được giải ngân đạt kỷ lục với khoảng 28-29 tỷ USD.

Hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh được triển khai toàn diện, đồng bộ; phát huy vai trò chủ động dẫn dắt trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20 nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của bạn bè và đối tác quốc tế…

Việt Nam chủ động thúc đẩy và tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G), Đại Lễ Phật đản Vesak, Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025; Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương, giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc, tham gia các diễn đàn quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN, Diễn đàn Shangri-la, Diễn đàn Hương Sơn, hợp tác qua kênh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như INTERPOL, ASEANPOL góp phần nâng cao vị thế của đất nước và tranh thủ các nguồn lực cho bảo vệ Tổ quốc.

Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ phát huy vai trò chủ công trong huy động tri thức, nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, y tế... được chú trọng triển khai tích cực, tạo thể đan xen lợi ích với nhiều đối tác quan trọng, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người.

Các bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò tích cực, chủ động hơn trong triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế và có nhiều cách làm sáng tạo, ký nhiều cam kết, thỏa thuận, điều ước quốc tế mang lại lợi ích thiết thực.

Nhiều địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia chủ động phát triển kinh tế biên giới, kinh tế cửa khẩu, kết nối hạ tầng, logistics và hàng hóa, dịch vụ, qua đó trực tiếp củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị và mở rộng không gian chiến lược, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năng lực, hiệu quả ký kết, thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế được nâng cao, tạo động lực đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước. Số lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ký trong các hoạt động đối ngoại cấp cao ngày càng tăng; các lĩnh vực cam kết, thỏa thuận ngày càng đa dạng, bám sát và đi vào những ưu tiên chiến lược của đất nước như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xác định hội nhập là một trụ cột quan trọng trong tổng thể các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chính phủ đã khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 250/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng ban hành kế hoạch hành động riêng, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết 59, bám sát nhu cầu chính đáng, thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 59 và công tác hội nhập quốc tế trong 1 năm qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần làm cho vai trò, vị thế của đất nước được nâng lên, trong đó ngoại giao kinh tế đưa đất nước chuyển đổi trạng thái nhanh, thích ứng với biến động từ môi trường bên ngoài, “hóa giải thách thức, nắm bắt cơ hội, hiện thực hóa mục tiêu."

Chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn hội nhập mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV.

Do đó, công tác hợp tác quốc tế phải sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của đất nước, chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái từ “mở rộng quan hệ" sang “nâng cao chất lượng, chiều sâu," tâm thế từ “tham gia” sang “dẫn dắt, định hình” đồng thời, phải không ngừng thích ứng chủ động, linh hoạt, hiệu quả với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình quốc tế.

Nhấn mạnh “hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực," Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực thực hiện công tác hội nhập quốc tế với phương châm tăng cường chiều sâu, đẩy mạnh chiều rộng, nâng cao hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, khẩn trương xây dựng Nghị quyết về một số định hướng, chủ trương lớn về đường lối đối ngoại của Đại hội XIV. Nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh tạo thành “phòng tuyến tổng hợp từ xa."

Cùng với đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai đồng bộ hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. Quyết liệt thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là đầu mối điều phối, chỉ đạo, xử lý kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên ngành, liên vùng; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối triển khai hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 và thời gian tới về hội nhập quốc tế là rất nặng nề, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả," "chỉ bàn làm, không bàn lùi," đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần mà Nghị quyết 59-NQ/TW đã đề ra để đất nước ta thực sự “vươn mình trong hội nhập quốc tế," những bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc./.

