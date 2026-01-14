Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây mất điện diện rộng tại nhiều địa phương, khiến hàng nghìn người không có sưởi ấm, sinh hoạt đảo lộn trong giá rét.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Không kích làm gián đoạn nguồn điện và hệ thống sưởi tại nhiều thành phố Ukraine; Qatar cảnh báo căng thẳng Mỹ-Iran leo thang có thể gây hậu quả nghiêm trọng; Quan chức EP đề xuất sử dụng nợ của Mỹ để gây áp lực trong vấn đề Greenland.

