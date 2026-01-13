Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội./.
