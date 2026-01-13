Đoàn kết dân tộc tạo đà cho Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ là một đại hội đánh dấu bước phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó hòa giải và đoàn kết dân tộc là yếu tố then chốt cho bước tiến xa hơn này.

Đây là nhận định của Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng trường Đại học Việt-Nhật trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.

Theo Giáo sư Furuta Motoo, lịch sử thế giới mấy chục năm qua cho thấy việc khơi dậy mâu thuẫn hoặc xung đột giữa các dân tộc tương đối dễ, nhưng việc tạo ra khối đoàn kết các dân tộc lại là điều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, ông Furuta Motoo cho biết bản thân đã tập trung nghiên cứu chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mong muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa quý báu kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc ở Đông Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Đánh giá về vai trò và vị thế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, Giáo sư Furuta Motoo cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là lực lượng cầm quyền mà còn là hạt nhân chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam, đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Giáo sư Furuta Motoo nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn nhạy bén với nguyện vọng, ý chí và tâm trạng của nhân dân như câu nói “Lấy dân làm gốc.” Chừng nào truyền thống đó còn được duy trì, Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, Giáo sư Furuta Motoo bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới cho Việt Nam.

Giáo sư Furuta Motoo đánh giá cao các định hướng nhấn mạnh hòa hợp và đoàn kết dân tộc, coi đây là yếu tố then chốt để Việt Nam tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ông Furuta Motoo, nếu trong thế kỷ XX, Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử bằng thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, thì trong thế kỷ XXI, thách thức đặt ra là tiếp tục hàn gắn những hệ lụy do chiến tranh để lại, củng cố sự thống nhất và đồng thuận xã hội, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Giáo sư Furuta Motoo cho rằng Đại hội XIV sẽ vạch ra đường đi cụ thể đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Furuta Motoo bày tỏ kỳ vọng Đảng Cộng sản Việt Nam có các bước đi cụ thể phát triển sức mạnh mềm, tức là tận dụng văn hóa, giáo dục và công nghệ để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời đại cạnh tranh tri thức.

Theo Giáo sư Furuta Motoo, sự ổn định chính trị giúp Việt Nam duy trì môi trường hòa bình, thuận lợi cho đầu tư và hợp tác quốc tế. Chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với các nước lớn và nâng cao uy tín quốc tế. Việc duy trì ổn định chính trị là điều kiện để thực hiện các chiến lược dài hạn như chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập sâu rộng.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, vai trò lãnh đạo vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam giúp Việt Nam giữ vững tự chủ chiến lược và đóng vai trò tích cực trong các vấn đề khu vực./.

