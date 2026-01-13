Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội. Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước./.
Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng.
Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH.
Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định và cách mạng giải phóng miền Nam là nhiệm vụ quan trọng.
Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế
Báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.
Lò Thị Phung xuất sắc giành Huy chương Vàng MMA châu Á 2026
Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ.
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp
Nghị định số 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu nên ghé thăm
Tà Xùa (Lào Cai) là điểm đến duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) công bố.
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn
Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị đến chỉ đạo của Chính phủ, hàng loạt dự án đường sắt lớn đã được khởi động, tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và bền vững.
Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đang triển khai thế nào?
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, báo cáo phương án công nghệ cho dự án trong tháng 1/2026..
Kinh tế Việt Nam 2021-2025: Vượt gió ngược, bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới
Giai đoạn 2021-2025, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam.
Các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết ngày càng tinh vi
Gần Tết là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.
5 địa phương đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng cả nước năm 2025
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp tới 55,4% mức tăng trưởng của nền kinh tế.
Cơ cấu, tốc độ tăng GRDP của 6 thành phố trực thuộc Trung ương
Nhóm các đô thị trung tâm vùng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao trong năm 2025, đóng vai trò trụ cột và lan tỏa động lực phát triển ra toàn bộ nền kinh tế.
Sáu vùng kinh tế tạo nên bức tranh tăng trưởng đa cực năm 2025
Các vùng kinh tế xã hội đều duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đóng góp hơn 2/3 mức tăng GDP cả nước.
GDP Việt Nam năm 2025 vượt 514 tỷ USD, tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu thế giới
Với GDP tăng 8,02%, thu ngân sách và đầu tư nước ngoài đạt đỉnh mới, Việt Nam đang khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Thông tin về Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt năm 2026
Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt - sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 - sẽ khai mạc vào ngày 16/1 tại Quảng trường Lâm Viên.
Thu nhập tăng, đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt
Trong quý 4 năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, phản ánh đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt.
Quý 4: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 4 năm 2025 là 29,5%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính bền vững.
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước tăng 9,2% so với năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%.
Danh sách 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký quyết định về danh sách 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày ký.
Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%
Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 0,5%.
Hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ
Có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất.
Năm 2025, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 88,7%
Năm 2025, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng 88,7% so với năm 2024, với nhiều dự án mới và điều chỉnh vốn lớn.
Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng
Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành Kết luận số 230-KL/TW về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý tổ chức.
Danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 230 về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng và đánh giá mô hình hoạt động của các liên minh trong năm 2026.
Giá xăng RON95-III giảm hơn 350 đồng mỗi lít
Theo Liên Bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít, (giảm 357 đồng/lít); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít).
Đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục
Chủ tịch Quốc hội đã ký chứng thực Nghị quyết số 249/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.