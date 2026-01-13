Multimedia

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

vna-potal-dai-hoi-dang-vi-quyet-tam-doi-moi-8526560.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội. Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
