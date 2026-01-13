Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

Báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 5/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông báo kết luận nêu rõ kết quả đạt được sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW): Nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc gia đã được thẩm thấu, tăng cường và được củng cố trong xã hội và trong doanh nghiệp, trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh.

Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng trên 30%), tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng (tăng trên 71% so với năm 2024)./.