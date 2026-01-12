Hàng tỷ USD chảy vào thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch 12/1

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1, VN-Index tăng 9,43 điểm lên 1.877,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,38 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 41.644,6 tỷ đồng,

Toàn sàn HOSE có 240 mã tăng giá, 91 mã giảm giá và 52 mã đi ngang. HNX-Index tăng 4,78 điểm lên 251,88 điểm; UPCOM-Index tăng 0,73 điểm lên 122,56 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận dòng tiền ào ạt chảy vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp nhóm này bứt phá mạnh, thậm chí nhiều mã tăng hết biên độ.

Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng đều tăng giá; trong đó BID, VCB, VPB tăng kịch trần. Các mã còn lại như ACB, EIB, MBB, MSB, STB, TCB, TPB, VAB, VIB… tăng hơn 3% đến gần 4%.

Cùng với ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng “bùng nổ” với hàng loạt mã tăng trần như AGR, BSI, CTS, DSE, FTS, HCM, ORS, SHS, SSI, VCI, VDS, VIX, VND.

Nhiều mã khác tăng mạnh, áp sát giá trần, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư trước thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao.

Nhóm viễn thông cũng thăng hoa khi VGI tăng kịch trần; MFS tăng 5,57%, ABC tăng 5,36%, FOX tăng 4,79%, TTN tăng 5,07%.

Ở chiều ngược lại, sau thời gian dài đóng vai trò trụ đỡ thị trường, cổ phiếu họ Vingroup giảm rất sâu. Theo đó, VIC và VHM giảm sàn, VRE giảm sát giá sàn (6,86%), trở thành những mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. Nếu không có mức giảm mạnh của bộ ba này, chỉ số nhiều khả năng đã vượt xa mốc 1.900 điểm.

Đáng chú ý, tại nhóm bất động sản, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lại giao dịch tích cực, đồng loạt tăng giá, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao hơn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến kém tích cực khi nhiều mã giảm giá như BSR, OIL, PLX, PVC, PVD, PVS, TOS, chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 1.036 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tập trung chủ yếu trên HOSE với giá trị mua ròng 1.083 tỷ đồng; trong đó, VCB được mua mạnh nhất với hơn 421 tỷ đồng, tiếp đến là VPB với 270 tỷ đồng; HPG và MWG cũng được mua ròng đáng kể. Trên HNX và UPCOM, khối ngoại lần lượt bán ròng 11 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Nhận định thị trường đà tăng mạnh của nhóm ngân hàng và chứng khoán cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang duy trì ở trạng thái hưng phấn, dòng tiền lớn tiếp tục nhập cuộc và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành.

Việc VN-Index giữ được sắc xanh dù chịu áp lực rất lớn từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM cho thấy nền tảng thị trường vẫn khá vững.

Tuy nhiên, chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.880-1.900 điểm, do đó rủi ro rung lắc, phân hóa có thể gia tăng trong các phiên tới, nhất là khi dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển nhanh giữa các nhóm cổ phiếu./.

Thị trường chứng khoán vượt đỉnh lịch sử với sự giúp sức từ dòng tiền lớn Tuần giao dịch, VN-Index chính thức thiết lập đỉnh cao mới. Trong ngắn hạn, sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Nhà nước và dòng tiền nội mạnh mẽ đang tạo ra những cơ hội giao dịch sôi động.