Cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá trong phiên sáng đầu năm

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu năm sáng 5/1 diễn biến giằng co, nhiều cổ phiếu dao động quanh mốc tham chiếu.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi tăng mạnh trên diện rộng.

Đáng chú ý, GAS tăng kịch trần; PVC tăng 5,31%; PVS tăng 4,69%; OIL tăng 4,63%; PVB tăng 4,19%; PLX tăng 3,97%; PVD tăng 3,7%; BSR tăng 2,8% và POS tăng 1,96%.

Về diễn biến giá dầu, giá dầu thô giảm trong phiên 5/1 tại châu Á, khi các nhà giao dịch bắt đầu xem xét những hệ lụy từ việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent đã lùi về sát ngưỡng 60 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 57 USD/thùng.

Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy để thúc đẩy những thay đổi sâu rộng hơn tại Venezuela.

Theo các nguồn tin thân cận, hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại thủ đô Caracas và những bang khác.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, vẫn giữ nguyên kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng dư thừa và liên minh này vẫn đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về nguồn cung từ phía Venezuela.

Trở lại diễn biến thị trường, phiên sáng nay dù chỉ số tăng nhẹ nhưng trạng thái chung vẫn là “xanh vỏ, đỏ lòng.”

Đà tăng của thị trường chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, với VHM tăng 3,63%, VRE tăng 2,08%, VPL tăng 5,84% và VIC tăng 1,06%.

Ngược lại, sắc đỏ lan rộng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng khi HDB giảm 4,21%, STB giảm 2,76%, PGB giảm 1,61% và VPB giảm 1,4%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực, trong khi các nhóm ngành còn lại phân hóa, đan xen tăng giảm.

Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 3,12 điểm lên 1.787,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 309,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 9.800 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng giá, 172 mã giảm giá và 59 mã đi ngang.

HNX-Index tăng nhẹ 0,23 điểm lên 249 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 714,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng giá, 64 mã giảm giá và 64 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,2 điểm xuống 120,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 13,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 179,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 102 mã tăng giá, 84 mã giảm giá và 69 mã đi ngang./.

Nền tảng nâng đỡ thị trường chứng khoán đầu năm 2026 Theo các công ty chứng khoán, diễn biến trong những phiên giao dịch đầu năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ xu hướng hình thành vào cuối năm trước.