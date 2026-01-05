Những cơ hội và rủi ro cho thị trường chứng khoán châu Á năm 2026

Thị trường chứng khoán châu Á đã khởi đầu năm mới với những mức tăng mạnh mẽ, nhưng đà tăng này có thể đối mặt với nhiều bất lợi - từ nỗi lo về "bong bóng" trí tuệ nhân tạo (AI) và các lộ trình lãi suất khác nhau trên khắp khu vực.

Cơn sốt AI

Cơn sốt đầu tư vào AI đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất vượt trội của chứng khoán châu Á so với các thị trường toàn cầu năm ngoái.

Sự phấn khích đó tiếp tục lan sang năm mới, đẩy chỉ số công nghệ thông tin khu vực lên mức kỷ lục vào ngày 2/1.

Trong khi một số nhà quan sát đánh giá cao cơ hội đầu tư cho chứng khoán châu Á do định giá rẻ hơn, những người khác lại chỉ ra rủi ro rõ rệt hơn về sự tập trung của một vài công ty công nghệ lớn tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Biến động có thể gia tăng khi đợt tăng giá liên quan đến nhóm cổ phiếu này kéo dài.

Ông Ken Wong, chuyên gia danh mục đầu tư chứng khoán châu Á tại quỹ quản lý tài sản Eastspring Investments Hong Kong cho rằng đây là sự mệt mỏi với AI hơn là bong bóng. Nếu có sự sụt giảm trong chi tiêu đầu tư cho AI nói chung hoặc quỹ đạo lợi nhuận của ngành này bắt đầu xấu đi, ông cảnh báo rằng sẽ có một số rủi ro hiện hình rõ rệt hơn.

"Tấm đệm” từ Trung Quốc

Trong khi Phố Wall thận trọng với sự hưng phấn về AI, giới đầu tư lại lạc quan về các nhà sản xuất chip Trung Quốc khi quốc gia này đẩy mạnh nỗ lực tự chủ công nghệ.

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc một gói ưu đãi trị giá tới 70 tỷ USD để hỗ trợ ngành bán dẫn trong nước.Sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đã thể hiện rõ trong các đợt ra mắt cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám gần đây của hai công ty chuyên thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU) là MetaX Integrated Circuits Shanghai và Moore Threads Technology.

Nhu cầu mạnh mẽ đã thúc đẩy các công ty cùng ngành gấp rút huy động vốn trên thị trường chứng khoán, với đơn vị chip AI của Baidu và GigaDevice Semiconductor nằm trong số những công ty đang chuẩn bị IPO.

Sức hút của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc còn đến từ định giá rẻ hơn của chúng. Một chỉ số chính của các cổ phiếu công nghệ niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang giao dịch ở mức gấp 19 lần thu nhập dự phóng, so với 25 lần của chỉ số Nasdaq 100.

Những ngã rẽ về chính sách tiền tệ

Triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục định hình dòng vốn và tâm lý rủi ro trên khắp châu Á. Hiện thị trường dự báo ngân hàng trung ương này sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2026.

Việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ mở ra dư địa cho các ngân hàng trung ương ở Ấn Độ và Thái Lan giảm chi phí vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngược lại, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đang chịu áp lực phải tăng lãi suất mạnh mẽ hơn để kiềm chế lạm phát và sự suy yếu quá mức của đồng yen.

Tương tự, Ngân hàng trung ương New Zealand đã phát tín hiệu có khả năng đã kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất, trong khi kỳ vọng đối với Ngân hàng Dự trữ Australia cũng đang nghiêng về phía thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ông Dilin Wu, chiến lược gia nghiên cứu tại công ty môi giới đầu tư Pepperstone Group, nhận định rằng môi trường lãi suất thấp bền vững của Ấn Độ có thể mang lại động lực nhẹ nhàng cho thị trường chứng khoán nước này.

Trong khi đó, việc nới lỏng chính sách hơn nữa ở Thái Lan, Malaysia, thậm chí cả Trung Quốc có thể thúc đẩy chứng khoán đi lên. Nhìn chung, ông cho rằng các thị trường và lĩnh vực có đủ sự linh hoạt về chính sách và khả năng phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ sẽ là những người chiến thắng, trong khi các tài sản có đòn bẩy cao hoặc nhạy cảm với lãi suất sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn.

Xu hướng tìm đến các thị trường chậm bước hơn

Khi một số nhà đầu tư đa dạng hóa khỏi các kênh tài sản tại Mỹ và các giao dịch AI, họ đang đặt cược cho sự phục hồi của các thị trường chậm phát triển.

Chỉ số NSE Nifty 50 của Ấn Độ kết thúc năm 2025 tăng 10,5%, nhưng vẫn kém hơn chỉ số MSCI AC Asia Pacific theo dõi khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 1998.

Các nhà đầu tư kỳ vọng việc giảm thuế tiêu dùng và cắt giảm lãi suất sẽ giúp cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy xu hướng đảo chiều.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư cũng đặt cược rằng Indonesia có thể hưởng lợi thêm từ các gói kích thích của chính phủ.

Ông Ng Xin Yao, nhà quản lý quỹ tại công ty đầu tư toàn cầu Aberdeen Investments, cho rằng Ấn Độ và ASEAN rất thú vị vì các thị trường này ít phụ thuộc vào AI.

Một số thị trường cũng chưa hoạt động hiệu quả, vậy nên chúng có thể ẩn chứa nhiều giá trị đầu tư tiềm năng. Ông khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn những cổ phiếu từ các công ty có dòng tiền ổn định, ít phụ thuộc vào tình hình chính trị hay chính sách vĩ mô, đồng thời có mức trả cổ tức cao./.

