Nikkei 225 tăng gần 3%, chứng khoán Nhật Bản áp sát đỉnh cao nhất

Mở cửa phiên đầu tuần này, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, trong lúc giới đầu tư đang nỗ lực phân tích tác động từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Nam Mỹ cùng lộ trình chính sách của Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,2%. Tại châu Á, trong phiên sáng ngày 5/1, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản bật tăng 2,82%, đạt 51.759,1 điểm, tiến sát mức đỉnh lịch sử thiết lập cách đây hai tháng.

Đà tăng này được củng cố bởi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại Nhật Bản đã ổn định trở lại trong tháng 12/2025, chấm dứt chuỗi suy giảm kéo dài 5 tháng liên tiếp.

Tương tự, chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc và chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) cùng tăng mạnh hơn 2%, thiết lập các mức cao kỷ lục mới.

Trái ngược với đà hưng phấn chung của khu vực, thị trường Trung Quốc tỏ ra trầm lắng hơn. Chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong chỉ nhích nhẹ 0,31%, lên 26.419,85 điểm. Đà tăng của chỉ số này bị kìm hãm bởi nhóm cổ phiếu năng lượng vốn đã sụt giảm tới 3,1% do lo ngại về triển vọng của các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc đại lục.

Chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,89%, chạm ngưỡng 4.004,1 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX tăng 0,11%, đạt 9.46,5 điểm.

Tâm điểm của mọi sự chú ý toàn cầu đang đổ dồn vào diễn biến địa chính trị diễn ra cuối tuần qua, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đặt Venezuela dưới sự kiểm soát tạm thời của Mỹ.

Theo ông Neil Shearing, kinh tế trưởng của Capital Economics, những diễn biến mới nhất tại quốc gia Nam Mỹ khó tạo ra tác động đáng kể trong ngắn hạn đối với kinh tế toàn cầu, song những hệ lụy chính trị và địa chính trị có thể lan rộng.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số đồng USD đang duy trì đà tăng sang ngày thứ năm liên tiếp, đạt mức 98,55 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm biến động nhẹ quanh mức 4,187%.

Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tỏa sáng khi tăng 1%, giao dịch ở mức 4.371,29 USD/ounce. Trong thị trường tiền số, bitcoin tăng nhẹ 0,2% lên ngưỡng 91.452 USD, còn ether giữ mức ổn định tại 3.141 USD.

Giới tài chính hiện đang hướng sự chú ý hướng về chuỗi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và một số nước lớn khác dự kiến công bố trong tuần này, để tìm kiếm thêm các tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu trong một năm mới đầy biến động./.

Nền tảng nâng đỡ thị trường chứng khoán đầu năm 2026 Theo các công ty chứng khoán, diễn biến trong những phiên giao dịch đầu năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ xu hướng hình thành vào cuối năm trước.