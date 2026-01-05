Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ lực đẩy công nghệ

Các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 5/1 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các công ty công nghệ.

Các nhà giao dịch vẫn tập trung vào sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài và hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 Mỹ sẽ công bố các dữ liệu việc làm quan trọng - thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chi phí vay.

Các nhà đầu tư cũng đang mong đợi thông tin về người sẽ thay thế Jerome Powell tại Fed khi ông mãn nhiệm vào tháng 5/2026.

Các cổ phiếu châu Á đều tăng, đặc biệt là các thị trường có sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty công nghệ.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 3%, nhờ mức tăng 4,9% của SoftBank và 7,6% của Tokyo Electron.

Tại Seoul, chỉ số Kospi cũng tăng hơn 3%, với SK hynix tăng gần 3% và Samsung Electronics tăng mạnh 7,5%.

Chỉ số chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) tăng 2,6% lên mức cao kỷ lục, dẫn đầu là TSMC với mức tăng hơn 5%.

Các thị trường khác như Thượng Hải, Singapore, Bangkok, Jakarta, Wellington và Manila cũng ghi nhận mức tăng mạnh, trong khi thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Sydney tăng nhẹ.

Các chuyên gia cho rằng thị trường hiện không mấy bận tâm đến việc giá cổ phiếu công nghệ bị đẩy lên quá mức hay các câu hỏi về khả năng thu hồi vốn từ AI.

Chuyên gia Stephen Innes tại SPI Asset Management đánh giá đây là giai đoạn mở màn rực rỡ nhất của cổ phiếu châu Á kể từ năm 2012, sau khi thị trường toàn cầu vừa ghi nhận mức lợi nhuận năm tốt nhất kể từ sau năm 2017.

Tuy nhiên, chuyên gia Kyle Rodda tại Capital.com cảnh báo rằng mức định giá hiện tại vẫn vượt mức thời bong bóng dot-com, trong khi tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu đang cao, còn phân bổ vào tiền mặt lại ở mức thấp.

Các thị trường cần thêm bằng chứng về tăng trưởng bền vững của Mỹ và các lợi ích từ AI để tiếp tục tăng trưởng.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 5/1, chỉ số VN-Index tăng 3,91 điểm (0,22%) lên mức 1.788,40 điểm, HNX-Index giảm 2,03 điểm (-0,82%) xuống 246,74 điểm./.

