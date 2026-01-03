Phiên đấu giá cá ngừ Tokyo đầu năm: Chỉ báo quan trọng về chứng khoán Nhật Bản

Chợ cá Toyosu ở Tokyo đang chuẩn bị cho phiên đấu giá cá ngừ vây xanh đầu Năm Mới 2026, sự kiện được xem như là điềm báo về vận mệnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản trong Năm Mới.

Con cá ngừ đắt nhất tại phiên đấu giá năm 2025 có giá 207 triệu yen (1,3 triệu USD), mức giá cao thứ 2 trong lịch sử, thuộc về tập đoàn Onodera, nổi tiếng với chuỗi nhà hàng Sushi Ginza Onodera cao cấp. Người đặt giá là nhà bán buôn cá ngừ Yamayuki - đơn vị trung gian của Onodera, và đây là năm thứ 5 liên tiếp họ thắng thầu.

Những con cá ngừ chất lượng cao nhất tại các phiên đấu giá đầu năm bắt đầu có giá trên 10 triệu yen khoảng 15 năm trước. Ban đầu, những người tham gia từ ngành công nghiệp thủy sản sẽ đẩy giá cá lên cao hơn bình thường với hy vọng thúc đẩy kinh doanh trong năm mới.

Khía cạnh quảng cáo của sự kiện dần trở nên mạnh mẽ hơn. Từ năm 2010 trở đi, Kiyomura, đơn vị điều hành chuỗi nhà hàng Sushizanmai, và Itamae Sushi đã tham gia đấu thầu. Giá của một con cá ngừ đã vượt quá 100 triệu yen vào năm 2013. Kiyoshi Kimura - người đứng đầu Kiyomura được biết đến rộng rãi với biệt danh “Vua Cá Ngừ.”

Onodera nổi lên như một ông lớn trong ngành từ năm 2018 trở đi. Lượng cá ngừ mà công ty này mua vào năm 2025 với giá khoảng 200 triệu yen tương đương với 30.000 yen mỗi miếng sushi. Tuy nhiên, công ty đã bán với giá 1.160 yen cho 2 miếng: một miếng bụng - “toro” béo ngậy và một miếng “akami” nạc.

Mặc dù trên giấy tờ, đây có vẻ là một khoản lỗ đáng kể về chi phí nguyên vật liệu, nhưng công ty có thể coi đây là một khoản đầu tư đáng giá để nâng cao uy tín của mình.

Trên thị trường tài chính Nhật Bản, mọi người tin rằng nếu cá ngừ được bán đấu giá vào dịp năm mới với giá cao, thì thị trường chứng khoán năm đó sẽ khởi sắc.

Năm 2013, khi cá ngừ lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu yen, chỉ số Nikkei đã tăng 57%.

Năm 2022, khi giá cá ngừ chạm đáy, giá cổ phiếu cũng lao dốc do tâm lý né tránh rủi ro gây ra bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Năm 2025, khi giá cá ngừ đạt mức cao thứ 2, chỉ số Nikkei đã leo lên mức cao kỷ lục trên 50.000 điểm.

Theo ông Takaaki Yoshino, nhà phân tích thị trường chính tại tập đoàn môi giới trực tuyến Monex, có “mối tương quan mạnh mẽ” giữa giá cá ngừ và giá cổ phiếu.

Ông Yoshino cho biết: “Giá cá ngừ cao là bằng chứng cho thấy có nhiều công ty đủ khả năng chi tiền cho quảng cáo và môi trường kinh tế thuận lợi để quảng cáo phát huy hiệu quả. Trong điều kiện này, giá cổ phiếu cũng có xu hướng tăng tốt.”

Nhiều loại hải sản khác cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục tại các phiên đấu giá mở cửa năm 2025. Tại chợ Sapporo ở Hokkaido, cá thu Thái Bình Dương được bán với giá 888.888 yen/kg. Tại Toyosu, nhím biển được bán với giá 7 triệu yen/400 gram. Và tại thành phố Kanazawa, một con cá đuôi vàng mùa đông được bán với giá 4 triệu yen.

Các siêu thị và nhà hàng địa phương đã thắng những cuộc đấu giá đó, và các giao dịch mua bán này đã giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Phiên đấu giá cá ngừ khai mạc của Toyosu vào ngày 5/1 tới dự kiến cũng sẽ thu hút nhiều người mua tiềm năng trong khu vực Tokyo./.

