Ấn Độ: Ít nhất 3 người tử vong và gần 150 người nhập viện do dùng nước ô nhiễm

Ngày 31/12, giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 3 người tử vong và gần 150 người phải nhập viện sau khi sử dụng nguồn nước ô nhiễm tại bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này trong những ngày qua.

Sự việc xảy ra tại huyện Indore, bang Madhya Pradesh khi những người dân tại đây được cho là đã sử dụng nguồn nước từ sông Narmada.

Tất cả các trường hợp tử vong đều do tiêu chảy cấp. Số ca tử vong dự kiến tiếp tục tăng cao do một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại các cơ sở y tế.

Các cơ quan truyền thông hiện đưa ra số thương vong khác nhau.

Tờ The Hindu đưa tin ít nhất 5 người tử vong và hơn 1.000 người có triệu chứng bất thường do nguồn nước ô nhiễm từ hệ thống đường ống tại Indore.

Trong khi đó, tờ India Today cho biết số người tử vong đã lên tới 7 người.

Trước tình hình trên, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Mohan Yadav, ra lệnh đình chỉ công tác một số quan chức thuộc các bộ phận liên quan đến hoạt động cấp nước sạch. Đồng thời, một ủy ban gồm các quan chức cấp cao đã được thành lập để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

