Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu làm việc tại Nhà Xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 29/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (tức Nhà Xanh), sau khi Văn phòng tổng thống chính thức được chuyển về lại khu phức hợp lịch sử này khoảng 7 tháng sau khi ông nhậm chức.

Trước đó, vào lúc nửa đêm 28/12, một lá cờ tổng thống có hình hai con phượng hoàng được kéo lên tại Phủ Tổng thống, chính thức khôi phục lại tên gọi Cheong Wa Dae.

Tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae, ông Lee Jae Myung có cuộc làm việc với báo chí ngay sau khi gặp gỡ các phụ tá và nhân viên Phủ Tổng thống. Sau đó, ông đến thăm Trung tâm Quản lý Khủng hoảng quốc gia bên trong khu phức hợp Cheong Wa Dae để xem xét khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trước đó 1 ngày, Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã hoàn thành các cuộc kiểm tra an ninh chung với 14 cơ quan, trong đó có Cơ quan Tình báo Quốc gia, cảnh sát và quân đội.

Các cuộc kiểm tra bao gồm việc kiểm tra các cơ sở trọng yếu tại Phủ Tổng thống và các vùng núi lân cận, tập trung vào nguy cơ nghe lén và hệ thống thông tin liên lạc.

Ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae diễn ra 1.330 ngày sau khi cựu Tổng thống Yoon Seok Yeol rời Phủ Tổng thống đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul vào ngày 10/5/2022.

Ông Lee Jae Myung có ý định trở lại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 6 năm nay và bắt đầu chuyển Văn phòng từ ngày 9/12, hoàn tất quá trình này trong khoảng 3 tuần.

Ngày đầu tiên đến làm việc tại Nhà Xanh của Tổng thống Lee Jae Myung có hàng trăm người dân ủng hộ. Họ đã tập trung trước Phủ Tổng thống từ sáng sớm và tổ chức một cuộc mít tinh chào đón, nhiều người thậm chí còn đến từ đêm 28/12.

Khu nhà chính của Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae gồm tòa 2 tầng ở giữa và 2 tòa cánh một tầng ở hai bên. Tòa nhà chính của Phủ Tổng thống mang tính biểu tượng với mái nhà màu xanh lam chủ yếu được sử dụng cho các sự kiện trang trọng, chẳng hạn như các hội nghị thượng đỉnh và lễ trao giấy ủy nhiệm.

Văn phòng chính của Tổng thống Lee Jae Myung nằm trong khu phức hợp tòa nhà Yeomin, cách tòa nhà chính nơi các trợ lý cấp cao và nhân viên làm việc khoảng 500m.

Tòa bên cánh trái mang tên đại đế Sejong được dùng làm nơi các thành viên nội các họp bàn hoạch định những chính sách quan trọng. Đây cũng là nơi trưng bày bức chân dung của các Tổng thống. Tòa bên cánh phải có phòng mang tên Chungmu, hiệu của Đô đốc Hải quân Yi Sun Shin thời kỳ Joseon./.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chuẩn bị thành lập ủy ban chính sách Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung có thể sớm bổ nhiệm các thứ trưởng - những người không cần thông qua điều trần tại quốc hội - trong lúc quá trình thành lập nội các mới có thể mất vài tuần.