Tổng thống Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Triều Tiên

Ngày 25/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng Năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khẳng định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ song phương giữa hai nước.



Theo KCNA, trong thư gửi ông Kim Jong Un ngày 18/12, Tổng thống Putin đánh giá cao sự hỗ trợ của quân đội và các kỹ sư Triều Tiên tại Nga, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Ông tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và liên minh trên mọi lĩnh vực, cũng như thúc đẩy hợp tác xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo Tổng thống Nga, sự hợp tác này không chỉ phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn góp phần thiết lập trật tự công bằng trong một thế giới đa cực.



Trong thư, Tổng thống Nga cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các cộng sự, đồng thời gửi lời chúc mừng Năm mới đến toàn thể nhân dân Triều Tiên.



Trong thời gian qua, Triều Tiên và Nga đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực quân sự và kinh tế. Sự hợp tác này càng được củng cố sau khi hai nước ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024, theo đó cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự cho nhau khi cần thiết./.

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.