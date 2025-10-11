Thế giới

Triều Tiên-Nga khẳng định quan hệ hữu nghị bền vững

Lan Phương
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc hội đàm với ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 10/10.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Kim Jong Un đã gửi lời chào nồng nhiệt đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiệt liệt chào mừng ông Medvedev.

KCNA dẫn phát biểu của Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố chuyến thăm này của ông Medvedev thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết vững chắc của đảng Nước Nga Thống nhất và nhân dân Nga đối với sự nghiệp chính nghĩa của đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là cơ hội quan trọng để mở rộng và phát triển quan hệ Triều Tiên-Nga thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và liên minh vững chắc.

Chủ tịch Triều Tiên cũng nhận định rằng các đảng cầm quyền đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác chính trị và tạo ra môi trường chính trị thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Ông bày tỏ hy vọng đảng Lao động Triều Tiên và đảng Nước Nga Thống nhất sẽ liên tục thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi và duy trì liên lạc chặt chẽ hơn nhằm đạt được mục tiêu chung là bảo vệ lợi ích của hai nước và nâng cao phúc lợi cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Medvedev bày tỏ niềm vui khi đến thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Ông Medvedev đến những minh chứng cho thấy mối quan hệ anh em bền vững giữa hai nước, mối quan hệ đặc biệt về lòng tin. Ông cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai đảng và hai quốc gia.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về các kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc và hợp tác giữa đảng Lao động Triều Tiên và đảng Nước Nga Thống nhất, cũng như trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực mà cả hai cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triều Tiên #Nga #quan hệ hữu nghị #quan hệ Nga-Triều Triều Tiên
