Nga-Triều Tiên thảo luận khả năng hội đàm thượng đỉnh tại Trung Quốc

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Nga và Triều Tiên đang thảo luận khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh nhân dịp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc tham dự Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít vào tuần tới.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, bà Yuri Ushakov, cho biết: “Dù cuộc gặp thượng đỉnh chưa được xác nhận nhưng (hai bên) đang tiến hành thảo luận.”

Nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên nằm trong số các nhà lãnh đạo của 26 quốc gia dự kiến tham dự sự kiện sắp tới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un chính thức diễn ra, đây sẽ là động thái tăng cường quan hệ tiếp theo của hai nước sau loạt hoạt động thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực thời gian qua./.

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.