Nga-Triều Tiên thảo luận khả năng hội đàm thượng đỉnh tại Trung Quốc

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết "cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên chưa được xác nhận nhưng hai bên đang tiến hành thảo luận.”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ tư, trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (thứ năm, phải) tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 19/10/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Nga và Triều Tiên đang thảo luận khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh nhân dịp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc tham dự Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít vào tuần tới.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, bà Yuri Ushakov, cho biết: “Dù cuộc gặp thượng đỉnh chưa được xác nhận nhưng (hai bên) đang tiến hành thảo luận.”

Nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên nằm trong số các nhà lãnh đạo của 26 quốc gia dự kiến tham dự sự kiện sắp tới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un chính thức diễn ra, đây sẽ là động thái tăng cường quan hệ tiếp theo của hai nước sau loạt hoạt động thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực thời gian qua./.

