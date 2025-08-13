Nga và Triều Tiên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác

Ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc điện đàm, trao đổi về quan hệ song phương, cũng như những vấn đề khác cùng quan tâm.

Trang mạng của kênh truyền hình RT của Nga dẫn thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hiệp định đối tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Tổng thống Putin cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về sự ủng hộ đối với Nga.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đề cập đến kế hoạch gặp người đồng cấp Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8.

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cũng chúc mừng nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng (15/8/1945-15/8/2025).

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí thân mật, trong đó Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tiến triển trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga, mà hai nước ký hồi năm ngoái.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá cao vai trò của Hồng quân Liên Xô trong việc giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

