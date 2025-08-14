Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin thăm Triều Tiên

Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga do Chủ tịch Vyacheslav Volodin dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 13-15/8, theo lời mời của Hội đồng Nhân dân Tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng Triều Tiên.

Đoàn đại biểu Nga có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm ba Phó Chủ tịch Duma Quốc gia là Ivan Melnikov, Alexander Babakov và Vladislav Davankov.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các chủ tịch Ủy ban Văn hóa, quốc phòng, an ninh và chống tham nhũng, cùng Trưởng nhóm Hữu nghị liên nghị viện Nga-Triều Tiên Kazbek Taysayev và thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế Roza Chemeris.

Một ngày trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm quan trọng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó vào tháng 7, trong chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công bố kế hoạch xây dựng tượng đài kỷ niệm cuộc đấu tranh chung giữa Liên Xô và Triều Tiên chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản tại Công viên Văn hóa và Giải trí Quân sự - Yêu nước Patriot gần Moskva.

Đồng thời, một tượng đài tương tự về những người lính Quân đội giải phóng nhân dân Triều Tiên cũng sẽ được dựng tại tỉnh Kursk của Nga./.

Nga và Triều Tiên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác Lãnh đạo Nga và Triều Tiên điện đàm, tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy triển khai các nội dung trong hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện ký hồi tháng Sáu.