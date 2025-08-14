Thế giới

Châu Á-TBD

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin thăm Triều Tiên

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin thăm Triều Tiên từ ngày 13-15/8 nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đồng thời nhân dịp kỷ niệm 80 năm giải phóng Triều Tiên.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: AP/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga do Chủ tịch Vyacheslav Volodin dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 13-15/8, theo lời mời của Hội đồng Nhân dân Tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng Triều Tiên.

Đoàn đại biểu Nga có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm ba Phó Chủ tịch Duma Quốc gia là Ivan Melnikov, Alexander Babakov và Vladislav Davankov.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các chủ tịch Ủy ban Văn hóa, quốc phòng, an ninh và chống tham nhũng, cùng Trưởng nhóm Hữu nghị liên nghị viện Nga-Triều Tiên Kazbek Taysayev và thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế Roza Chemeris.

Một ngày trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm quan trọng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó vào tháng 7, trong chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công bố kế hoạch xây dựng tượng đài kỷ niệm cuộc đấu tranh chung giữa Liên Xô và Triều Tiên chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản tại Công viên Văn hóa và Giải trí Quân sự - Yêu nước Patriot gần Moskva.

Đồng thời, một tượng đài tương tự về những người lính Quân đội giải phóng nhân dân Triều Tiên cũng sẽ được dựng tại tỉnh Kursk của Nga./.

(Vietnam+)
#Chủ tịch Hạ viện Nga #Vyacheslav Volodin #Nga-Triều Tiên Nga Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng tự động hoá DGT, thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng Busan

Chiều 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hóa DGT (Dongwon Global Terminal Busan), một trong những bến container mới nhất tại cảng Busan - cảng lớn nhất ở Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm tại thành phố Busan

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8/2025, thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Heong-joon, Thị trưởng thành phố Busan; tiếp ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Seoul đi thăm thành phố Busan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Seoul đi thăm Busan

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul đi thăm thành phố Busan.