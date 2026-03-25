Singapore hoãn áp dụng phụ phí nhiên liệu xanh cho hàng không

Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) ngày 25/3 cho biết sẽ hoãn áp dụng phụ phí nhiên liệu hàng không xanh đối với các chuyến bay khởi hành từ Singapore, do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Theo kế hoạch mới, khoản phụ phí này sẽ được áp dụng đối với hành khách bay từ Singapore kể từ ngày 1/1/2027, với các vé được bán từ ngày 1/10/2026.

CAAS cho biết quyết định điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang gây áp lực lên ngành hàng không cũng như hành khách.

Tổng giám đốc CAAS Han Kok Juan nhấn mạnh Singapore vẫn kiên định với mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực hàng không, song cần có cách tiếp cận linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tạm thời điều chỉnh một cách thực tế trước tình hình hiện tại."

Trước đó, hồi tháng 11/2025, CAAS thông báo, hành khách bay từ Singapore sẽ phải trả một khoản phụ phí từ 1-41,6 SGD (từ 20.000-800.000 VND) nhằm hỗ trợ chi phí mua nhiên liệu hàng không bền vững, qua đó giúp giảm thiểu khí thải carbon của ngành hàng không. Chính sách dự kiến triển khai từ tháng 10/2026 đối với các vé bán từ ngày 1/4.

Theo CAAS, khoản phí trên sẽ được tính chung vào giá vé. Các hãng hàng không phải ghi rõ đây là một khoản mục riêng biệt trên vé bán ra. Những hành khách bay xa hơn sẽ trả nhiều tiền hơn vì các chuyến bay dài tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn.

Tuy nhiên, khoản phụ phí này sẽ không áp dụng cho hành khách quá cảnh tại Singapore, các chuyến bay huấn luyện, các chuyến bay vì mục đích từ thiện hoặc nhân đạo.

Mục tiêu của Singapore là nhiên liệu hàng không bền vững sẽ chiếm 1% tổng lượng nhiên liệu máy bay sử dụng tại các sân bay dân dụng tại Singapore vào năm 2026. Mục tiêu này dự kiến sẽ tăng lên 3% đến 5% vào năm 2030, tùy thuộc vào diễn biến toàn cầu và sự sẵn có của loại nhiên liệu xanh này./.

