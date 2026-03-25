An Giang: Giá sầu riêng trái vụ tăng gần gấp đôi so với năm trước

Những ngày này, tại An Giang, hàng trăm hécta sầu riêng trái vụ chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui lớn cho nông dân khi giá bán tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ chủ động sản xuất nghịch vụ, nhiều nhà vườn không chỉ tránh được cảnh được mùa, mất giá, mà còn nâng cao thu nhập, thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng trên mỗi hécta sầu riêng.

Bà Lê Thị Ly Pha (ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) cho biết gia đình bà trồng khoảng 1ha sầu riêng Musang King được 6 năm và hiện đang cho trái ổn định.

Vụ này, thương lái đến tận vườn thu mua với giá dao động từ 120.000-125.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với mức khoảng 75.000 đồng/kg của năm trước.

“Mỗi cây sầu riêng Musang King nghịch vụ cho bình quân khoảng 40 trái, trọng lượng trung bình 2 kg/trái. Đây là giống sầu riêng nổi tiếng với cơm màu vàng đậm, dẻo mịn như kem, hạt lép, vị béo ngậy hòa nên được thị trường rất ưa chuộng. Nhờ xử lý trái nghịch vụ nên sầu riêng Musang King được thương lái thu mua giá cao. Sau khi trừ hết chi phí chăm sóc, phân bón, lợi nhuận tăng rõ rệt, bà con rất phấn khởi,” bà Pha chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Pha, nhiều hộ trồng sầu riêng khác trên địa bàn xã Nhơn Mỹ cũng đang hưởng lợi từ đợt tăng giá này. Khi giá sầu riêng nghịch vụ tăng cao, để bảo vệ thành quả sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều hộ dân phải dựng chòi, thay nhau túc trực canh giữ vườn sầu riêng cả ngày lẫn đêm để chống trộm, chờ ngày sầu riêng được thu hoạch.

Ông Lê Văn Tứ (ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình hiện có 58 gốc sầu riêng Musang King và Ri6 trái vụ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Năm nay, giá sầu riêng tăng mạnh nên thương lái đến đặt mua sớm với mức cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sầu riêng Musang King loại 1 được thu mua khoảng 125.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg; còn Ri6 dao động khoảng 65.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg so với vụ trước.

“Giá sầu riêng cao nên bà con nông dân trong xã ai cũng mừng, nhưng đi kèm đó là nỗi lo mất trộm. Gia đình phải chia nhau túc trực canh giữ vườn suốt ngày đêm, nhất là thời điểm trái đã lớn, chuẩn bị thu hoạch. Hơn chục ngày nay gia đình dựng chòi tạm để canh giữ vườn sầu riêng trị giá hàng trăm triệu đồng sắp thu hoạch,” ông Tứ cho biết.

Theo Hội Nông dân xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang, nguyên nhân giá sầu riêng tăng là do nguồn cung trái vụ không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường, đặc biệt là xuất khẩu, vẫn duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, việc nông dân áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ, chăm sóc theo hướng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng trái, đáp ứng yêu cầu thu mua của thương lái.Hiện, toàn xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang có khoảng 50 ha trồng sầu riêng với các giống chủ lực như Musang King, Ri6 và sầu riêng Thái.

Diện tích sầu riêng được hình thành từ quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương; trong đó, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái như sầu riêng có giá trị kinh tế cao hơn.

Theo ông Quang Phước Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang, nhờ điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước thuận lợi cùng việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, cây sầu riêng tại địa phương phát triển khá tốt, cho năng suất ổn định và chất lượng trái đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đặc biệt, việc sản xuất rải vụ, nhất là làm trái vụ, đã giúp nông dân địa phương tránh được tình trạng được mùa mất giá, đồng thời nâng cao thu nhập.

Ông Nguyên cho biết, trồng sầu riêng nghịch vụ đã giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững.

Hiện, giá sầu riêng tăng cao tiếp tục tạo động lực để người dân đầu tư, mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc mở rộng diện tích trồng tự phát, tránh rủi ro về cung vượt cầu trong thời gian tới./.

Sau Tết, sầu riêng khan hàng, giá tăng cao Theo các thương lái, hiện sầu riêng Monthong loại A được các vựa tại xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, phường Thanh Hòa thu mua với giá 145.000-150.000 đồng/kg; loại B từ 125.000-130.000 đồng/kg.