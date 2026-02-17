Thông quan 17,4 tấn sầu riêng đầu tiên qua cửa khẩu Lào Cai

Sáng 17/2 (mồng 1 Tết), ông Trần Anh Tú, Đội trưởng đội Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Chi cục Hải quan Khu vực VII thông tin, chuyến xe chở quả sầu riêng tươi với hơn 17,4 tấn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Logistics Hải Minh mang biển kiểm soát 15C 02727 đã thông quan đầu tiên thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai.

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai thuận lợi ngay từ đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu bố đủ nhân lực trực Tết để làm thủ tục nhanh chóng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai.

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm, ngay từ ngày đầu năm mới Bính Ngọ, lực lượng hải quan triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo thông quan nhanh chóng, thuận lợi; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu, vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo điều kiện để hàng hóa kịp tiến độ.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai nhiệm vụ phối hợp nhịp nhàng đã đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát chất lượng nông sản, thực hiện các quy định thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục, giúp hàng hóa xuất-nhập khẩu được thông quan nhanh chóng, trật tự và an toàn.

Các khâu trong chuỗi logistics từ kiểm dịch thực vật, hải quan đến kho bãi, sang tải được rà soát, điều hành linh hoạt, vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo số liệu của ngành Hải quan Lào Cai, năm 2025, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thu ngân sách nhà nước đạt 1.212,5 tỷ đồng, bằng 134,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là mức thu cao nhất của đơn vị kể từ năm 2020 đến nay. Riêng từ ngày 1/1/2026 đến ngày 4/2 là gần 323 triệu USD; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 149 triệu USD; Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 174 triệu USD.

Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc có số lượng khá cao như quả thanh long xuất khẩu đạt trên 816 ngàn USD, dưa hấu gần 600 ngàn USD và quả sầu riêng trên 5,3 triệu USD; nhập khẩu rau củ quả các loại đạt gần 6,7 triệu USD./.

