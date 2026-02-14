Hội chợ Mùa Xuân 2026: Dư địa lớn để mở rộng hợp tác Việt Nam-Campuchia

Vị trí địa lý gần gũi, giao thương thuận tiện và xu hướng người tiêu dùng Campuchia ưa chuộng sản phẩm Việt Nam, cùng bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực… là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, mở ra dư địa lớn cho hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đó là nhận định của ông Đỗ Việt Phương - Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia - trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Hội chợ mùa Xuân 2026 lần đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Hà Nội với quy mô lớn, quy tụ 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...

Sự phong phú của các sản phẩm cùng cách thức trưng bày, quảng bá chuyên nghiệp đã và đang góp phần đưa nhiều thương hiệu địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, cả trong nước và quốc tế.

Theo Tham tán Thương mại Đỗ Việt Phương, thông qua hoạt động kết nối của Cơ quan Thương vụ Việt Nam, Campuchia là một trong 6 quốc gia có gian hàng trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân năm nay.

Với thế mạnh về những mặt hàng nông sản như gạo, sắn lát, hạt điều..., doanh nghiệp Campuchia đã góp mặt với các gian hàng đặc sắc, góp phần vào thành công của hội chợ, mang đến những giá trị sức khỏe tinh túy, cũng như những món quà Tết đầy ý nghĩa cho các gia đình Việt nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại chỗ, nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển nguyên liệu thô, cũng như gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất hàng hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Doanh nghiệp Campuchia trưng bày các mặt hàng đặc sản, tạo điểm nhấn giao lưu thương mại tại Hội chợ Thương mại OCOP biên giới Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tham tán Thương mại Đỗ Việt Phương cho rằng Campuchia hiện có dư địa lớn và triển vọng tích cực trong hợp tác chế biến, xuất khẩu nông sản, đặc biệt đối với các mặt hàng thế mạnh như lúa gạo, điều, cao su... Những năm gần đây, diện tích canh tác và sản lượng nông nghiệp của Campuchia tăng khá nhanh, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho phát triển công nghiệp chế biến.

Tuy nhiên, điểm hạn chế vẫn là tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, phần lớn nông sản vẫn xuất khẩu thô nên giá trị gia tăng chưa cao.

Theo Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam, đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với Campuchia nhằm xây dựng nhà máy xay xát gạo, chế biến điều, sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Ông Đỗ Việt Phương dẫn số liệu thống kê cho biết mỗi năm Campuchia xuất khẩu khoảng hơn 10 triệu tấn nông sản tươi, trong đó sản lượng gạo, điều, sắn lát, trái cây nói chung chiếm phần lớn.

Trong chính sách điều hành kinh tế, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII chú trọng gia tăng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nhằm gia tăng giá trị thặng dư cho hàng xuất khẩu. Qua đó, ghi nhận năng lực xuất khẩu trực tiếp của Campuchia sang các thị trường khác gia tăng đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt là các mặt hàng gạo, điều, sắn lát…

Ngoài ra, việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, ứng dụng công nghệ bảo quản và logistics cũng giúp sản phẩm của Campuchia tiếp cận sâu hơn các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Đông và Đông Bắc Á. Nếu tận dụng tốt đầu tư và thương mại, Campuchia có thể từng bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu sản phẩm chế biến giá trị gia tăng cao.

Từ góc tiếp cận đó, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia - Đỗ Việt Phương lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét tiếp cận để cùng thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích của hai nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai bên./.

