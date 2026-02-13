Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất: Khẳng định vị thế xúc tiến thương mại mới

Theo báo cáo nhanh từ Bộ Công Thương về kết quả tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, Hà Nội), sự kiện đã trở thành điểm nhấn kinh tế - văn hóa nổi bật dịp đầu năm.

Ước tính của Ban Tổ chức cho thấy, hội chợ đã thu hút trên 500.000 lượt người tới tham quan, mua sắm với tổng doanh thu bán hàng trực tiếp ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Quy mô tầm cỡ, hội tụ tinh hoa "6 nhất"

Kế thừa và phát huy thành công rực rỡ từ tiêu chí “6 nhất” của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 (gồm: Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất), Hội chợ Mùa Xuân 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là "sân chơi" thương mại quy mô bậc nhất.

Sự kiện được định vị không đơn thuần là nơi giao thương mà là không gian của bản sắc và khát vọng vươn mình. Đó là sự giao thoa hài hòa, tinh tế giữa văn hóa truyền thống và sự sáng tạo đương đại, hội tụ các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân Thủ đô và du khách.

Báo cáo của Bộ Công Thương nêu rõ hội chợ được quy hoạch bài bản trên quy mô khổng lồ hơn 100.000 m2 trong Nhà triển lãm Kim Quy và 43.000 m2 không gian ngoài trời. Khu vực trong nhà được chia thành 7 phân khu chủ đề đặc sắc, bao gồm: Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh; Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương; Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân; Xuân Thịnh vượng; Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026); Tết Sum vầy và Tinh hoa Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, phân khu ẩm thực ngoài trời kết hợp trưng bày hoa, cây cảnh với chủ đề "Vị Xuân gắn kết và Sắc Xuân Việt" đã tạo nên một không gian mở thoáng đãng, đậm chất xuân.

Sức hút của hội chợ được minh chứng qua sự tham gia của hơn 2.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế với tổng số 3.000 gian hàng. Đáng chú ý, sự kiện quy tụ hơn 150 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong đó có nhiều đơn vị đạt Thương hiệu Quốc gia.

Về cơ cấu đối tượng tham gia, bên cạnh các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hội chợ còn có sự hiện diện của toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với các khu trưng bày riêng biệt, mang đậm dấu ấn vùng miền. Yếu tố quốc tế cũng được đẩy mạnh với các gian hàng từ Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Romania, Pakistan, Trung Quốc... tạo nên bức tranh giao thương đa sắc màu.

Trung bình mỗi ngày hội chợ đón khoảng 40.000 lượt khách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiệu quả kinh tế là một trong những thước đo quan trọng nhất cho thành công của hội chợ. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày hội chợ đón khoảng 40.000 lượt khách, với lượng khách tăng đột biến vào các buổi tối và dịp cuối tuần. Không chỉ thu hút khách nội địa, hội chợ còn đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế từ Anh, Ấn Độ, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Trung Quốc... đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Kết quả khảo sát trực tuyến hàng ngày của Ban Tổ chức cho thấy tín hiệu thị trường vô cùng tích cực. Nhiều gian hàng ghi nhận doanh thu từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Đặc biệt, các gian hàng đại diện cho các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai... đã đạt mức doanh thu vượt trội. Cá biệt, có những ngày cao điểm, một số doanh nghiệp đạt doanh thu kỷ lục trên 2 tỷ đồng. Ước tính, khoảng 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần.

Tổng doanh thu bán hàng trực tiếp tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm doanh số khổng lồ từ các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giao thương B2B được ký kết ngay tại sự kiện. Thành công này được đánh giá là động lực quan trọng, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ trong nước ngay trong quý I/2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.

Chuyển đổi số và "làn gió mới" từ giới trẻ

Một điểm sáng khác biệt của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phương thức truyền thông và tiếp cận khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Không khí lễ hội được duy trì liên tục với hơn 30 chương trình nghệ thuật tại sân khấu trung tâm vào các khung giờ sáng, chiều, tối, thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả. Sự kết hợp giữa thương mại và văn hóa, gắn liền với Tết cổ truyền dân tộc đã tạo nên một không gian mua sắm, giải trí đa trải nghiệm, sôi động và đầy màu sắc.

Về mặt truyền thông, Ban Tổ chức đã thực hiện chiến lược phủ rộng đa kênh. Hàng nghìn bài đăng, video, nội dung đa phương tiện đã được phát hành trên các báo, đài, website bộ ngành, địa phương và các nền tảng mạng xã hội. Các chương trình teaser, livestream quảng bá sản phẩm, phỏng vấn doanh nghiệp được sản xuất bài bản, chuyên nghiệp.

Khách tham quan thích thú với robot giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, số liệu thống kê từ ngày 30/1 đến 11/2 cho thấy lượng view các bài viết trên kênh Facebook chính thức của hội chợ đã đạt gần 3 triệu lượt xem, vượt qua kỷ lục 2,8 triệu lượt xem trong 20 ngày của Hội chợ Mùa Thu 2025. Điều này khẳng định hướng đi đúng đắn khi chuyển dịch trọng tâm truyền thông sang nền tảng kỹ thuật số.

Sự tham gia tích cực của các KOL/KOC (những người có sức ảnh hưởng) và các nhà sáng tạo nội dung thông qua các phiên livestream, trải nghiệm thực tế đã đưa hình ảnh hội chợ đến gần hơn với công chúng trẻ. Bên cạnh đó, thông tin về hội chợ cũng được lan tỏa trên các kênh tiếng Anh của nhiều cơ quan báo chí, góp phần quảng bá vị thế của Việt Nam ra quốc tế.

Các cơ quan truyền thông chủ lực như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Công Thương... đã đóng vai trò nòng cốt, không chỉ phản ánh kịp thời sự kiện mà còn định hướng dư luận, lan tỏa thông điệp "Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng."

Không chỉ dừng lại ở hoạt động bề nổi, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn đi vào chiều sâu với các diễn đàn chuyên môn chất lượng cao. Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn "Toàn cảnh Thương mại điện tử: Nâng cao năng lực quản lý - Định hướng phát triển xanh, bền vững" và Diễn đàn "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi thương mại toàn cầu."

Các diễn đàn này đã trở thành nơi thảo luận, hiến kế các giải pháp cụ thể như truyền thông thị trường, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng kênh bán hàng qua thương mại điện tử. Đây là những định hướng chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng và vươn lên trong bối cảnh mới.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho hơn 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tại Lễ Bế mạc, 64 tập thể xuất sắc đã được vinh danh.

Tối ưu trải nghiệm, lấy khách hàng làm trung tâm

Thành công của hội chợ còn đến từ công tác tổ chức chuyên nghiệp, linh hoạt và hướng tới người dùng. Ban Tổ chức đã thực hiện khảo sát hàng ngày để nắm bắt nhanh các vấn đề phát sinh, từ đó kịp thời hỗ trợ các gian hàng và khách tham quan.

Tiếp thu nguyện vọng của các đơn vị và nhu cầu mua sắm của người dân, thời gian mở cửa đã được chủ động kéo dài đến 22h00 (thay vì 21h00) vào các ngày cuối tuần và dịp cận Tết. Hệ thống xe điện đưa đón khách được tăng cường, cho phép di chuyển vào tận cổng các phân khu; điểm đón xe buýt được bố trí thuận tiện; cung cấp giỏ hàng đa kích cỡ... Tất cả nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái, thuận tiện nhất.

Đồng thời, hoạt động logistics cho hàng hóa cũng được đảm bảo thông suốt 24/24h, giúp các đơn vị trưng bày kịp thời bổ sung nguồn hàng, phục vụ sức mua lớn tại hội chợ.

Có thể khẳng định, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nhịp cầu kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu Việt. Mặc dù được tổ chức trong thời gian gấp rút và còn một số ít bất cập, nhưng những thành công đạt được là vô cùng ấn tượng. Sự kiện đã thực sự kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và làm mới các "động lực tăng trưởng truyền thống".

Để kế thừa và phát huy những kết quả tích cực này, đồng thời hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp hội chợ triển lãm của khu vực, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục tổ chức các hội chợ quốc gia quy mô lớn trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tạo đà phát triển bền vững cho thị trường Việt Nam trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu./.

